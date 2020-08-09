Haluk Levent, Otizm Yerleşkesi projesinin yüzü oldu - Son Dakika

Haluk Levent, Otizm Yerleşkesi projesinin yüzü oldu

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar, otizmli bireylerin hayatını kolaylaştıracak Otizm Yerleşkesi projesinin protokolünü birlikte imzaladı.

Haluk Levent, Otizm Yerleşkesi projesinin yüzü oldu, System.String[]

İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ile Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar, otizmli bireylerin hayatını kolaylaştıracak Otizm Yerleşkesi projesinin protokolünü birlikte imzaladı. Anadolu Halk ve Barış Platformunun (Ahbap) kurucusu sanatçı Haluk Levent, yerleşkenin inşaatı için gerekli kaynağın sağlanmasına yönelik kampanyanın yüzü oldu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, engelli bireylere yönelik desteklerini sürdürüyor. Başkan Tunç Soyer, Anadolu Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar ile mülkiyeti İzmir Büyükşehir Belediyesine ait olan Güzelbahçe'deki arsa üzerine inşa edilecek Otizm Yerleşkesi projesinin protokolünü imzaladı. Büyükşehir'in ev sahipliğinde Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezinde düzenlenen törene AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Engelsiz İzmir Kongresi Yürütme Kurulu Onursal Başkanı Neptün Soyer, Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar'ın eşi Yeşim Uyar, Ege-Koop. Genel Başkanı Hüseyin Aslan ile eşi Özgür Aslan, Engelsiz İzmir Kongresi Yürütme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Levent Köstem ile eşi Güler Köstem, İzmir Kent Konseyi Başkanı Nazik Işık, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi Engelsiz İzmir Komisyonu Başkanı AK Partili Ahmet Uğur Baran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertuğrul Tugay ve davetliler katıldı.

"Engelli yurttaşlar için kapsamlı yerel politikalar yürütüyoruz"

Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, imzalanan protokol ile otizmli bireyler, aileleri ve otizm konusunda çalışma yapan profesyonellerin eğitim konularında desteklenmesi ve geliştirilmesine ilişkin çalışmalar yürütülmesini sağlayacaklarını söyledi. Soyer, belediyenin engelli vatandaşların eğitim ve sağlık hakkından eşit ve yeterli düzeyde faydalanması, istihdam edilmesi, kararlara katılım göstermeleri, söz söyleyebilmelerinin sağlanması gibi kapsamlı yerel politikalar yürüttüğünü belirtti. Başkan Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde yürütülen çalışmalara da değinerek, şunları söyledi: "Müdürlük bünyesinde engellilerin; eğitim, rehabilitasyon, ulaşım, psikolojik ve sosyal danışmanlık ile kişisel gelişim gereksinimlerinin karşılanması, hakları konusunda bilgilendirme ve gerektiğinde ilgili kurumlara yönlendirme hizmetleri veriliyor."

"Farkındalık merkezinin ikincisini kuracağız"

Türkiye'de ilk ve tek olan farkındalık merkezinin, İzmir Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulduğunu da belirten Tunç Soyer, "İkincisini önümüzdeki dönemde Örnekköy yerleşkesinde açacağız. Bu merkezimizde; engelli vatandaşlarımızın sorunlarına dikkat çekiyor, onların karşılaştıkları sıkıntıları, toplumun diğer kesimlerine uygulamalı olarak anlatıp farkındalık sağlıyoruz" dedi.

Soyer, engelli yurttaşların sorunlarına dikkat çekmek ve çözümler üretmek amacıyla Büyükşehir'in Türkiye'de ilk defa engellilerle ilgili ulusal ve uluslararası katılımlı kongre düzenlediğini ifade ederek, 4'üncü Uluslararası Engelsiz Kongresi'nin de 27-29 Mayıs 2021'de gerçekleştireceğini açıkladı.

Uyar'dan Otizm Eylem Planı çağrısı

Otizm Vakfı Başkanı Nüvit Uyar da yaptığı konuşmada, Otizm Eylem Planı'na değindi. Bu planın hayata geçirilmesi için çağrıda bulunan Nüvit Uyar, şunları söyledi: "Ben buradan Sayın Cumhurbaşkanımıza ve tüm siyasi partilerimize çağrıda bulunuyorum. Otizm Eylem Planı'nın hayata geçmesi için gerekli olan çalışmaların el ele verilerek yapılmasını bekliyoruz."

Uyar, konuşmasında otizm konusunda en önemli sorunlardan birinin yetişmiş insan kaynağının bulunmaması olduğunu da belirterek, projede bu sorunun önüne geçmeyi amaçlayan formüllerin yer aldığını aktardı. Uyar, "Bu konuda alanda çalışan eğitimciler, otizmli çocukları olan aileler ve onlara bilimsel geçerliliği olan eğitim modellerinin uygulanacağı sürekli eğitim merkezini hayata geçiriyoruz. Projede ayrıca bir El Ele Kafe olacak. Hayal kurarak başlayan bir olay, müthiş bir noktaya geldi. Belki de pandemi meselesi bittikten sonra bütün Türkiye'ye yayılmış hale gelecek" dedi.

"Çalışmalara katkı sağlayacak"

Vakfın mütevelli heyetinde de yer alan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise şunları söyledi: "Engellilerimizle ilgili, otizmli vatandaşlarımız, kardeşlerimizle ilgili her birimiz neler yaparsak bu onlara verilen bir lütuf olmaz. Bu hepimizin vazifesi. Bu şekilde sivil toplum örgütleri olacak. Onlar çalışmalarını yapacak. Biz siyasetçiler de onların önünü açmaya, onlara yardımcı olmaya gayret edeceğiz. Önümüzdeki süreçte Ahbap hareketinin de çalışmanın içerisinde yer alması, bugüne kadar yapılan bu çalışmaya ciddi anlamda katkı sağlayacak. Bir farkındalık ortaya koyacak. Biraz daha büyüyen bu hareketi, çok daha ileri noktaya götürecektir."

Para toplanması için elimden ne geliyorsa yapacağım"

Programın sürprizi ise sanatçı Haluk Levent oldu. Aynı zamanda Ahbap başkanlığını yapan Haluk Levent, kurulacak tesisin inşaatı için finans sağlayacak kampanyanın yüzü oldu. Programda katılımcılar için mini bir konser de veren Levent, Türkiye'de birçok kente gittiğini belirterek, "Yoksulları, çaresizleri görüyoruz. Bizlerden destek isteyen insanlara bakıyoruz. Burslu öğrencilerimize bakıyoruz. Ezilmiş, istismar edilmiş hayvanlarımızı görüyoruz. Özellikle şiddete uğramış, bu konuda çok yara almış, hatta öldürülmüş kadınlarımızın çocuklarına bakıyoruz. Türkiye'nin yapısına baktığımızda o kadar çok yoksul kesim var ki. O yoksul kesimin evlerine gittim. Çocuklarını gözlemledim. Şuanda bile ürperiyorum. O insanlar nasıl yaşıyor? Hele hele eğitim alamayanlar. Anneler nasıl yoruluyorlar. Nasıl her gün çaba içerisindeler" diye konuştu. Kampanyaya destek vereceğini de söyleyen Levent, "Projenin yüzü olmaya çalışacağım. Elimden geldiğince Meclis'i, bakanları rahatsız edeceğim. Para toplanması için de elimden ne geliyorsa yapacağıma söz veriyorum" sözlerine yer verdi. Tören, Levent'in konserinin ardından sona erdi.

Otizm Yerleşkesi'nde neler olacak?

Güzelbahçe'de kurulacak olan Otizm Yerleşkesi'nde, otizm temel eğitimi esas alınarak 0-6 yaş aralığındaki öğrencilere hizmet verecek özel eğitim ve rehabilitasyon birimi kurulacak. Yine otizmli bireyler ve ailelerine yönelik hukuk danışmanlığı dahil, ihtiyaç duydukları tüm sosyal hizmet alanlarında destek almalarını sağlayacak olan sosyal hizmetler birimi yer alacak. Otizm ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve çatı örgütleri için kapasite geliştirmenin yanı sıra işbirliklerinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılacağı iş birliği ve koordinasyon birimi, merkez bünyesinde açılacak. Otizm ile ilgili her türlü verinin depolanacağı kaynak üretmeye ve paylaşmaya yönelik bilgi bankası ve kütüphane de, yerleşke içerisinde olacak. Otizm kampüsünde ayrıca temel otizm eğitimini tamamlamış otizmli gençlere staj ve çalışma imkanı sağlanmak için kafe açılacak. - İZMİR

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Haluk Levent, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 12:08

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haluk Levent, Otizm Yerleşkesi projesinin yüzü oldu - Son Dakika
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