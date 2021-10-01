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Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile turne programını AA'ya değerlendirdi - Son Dakika

Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile turne programını AA'ya değerlendirdi

01.10.2021 11:57

Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile turne programının repertuvarını hazırlarken kendi şarkılarını değil, Türkiye'nin ortak değeri olan, milletin birliğine, beraberliğine damga vuran marşları tercih ettiğini belirterek, "Sahnede coşku ve çok güzel bir koro var.

Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile turne programının repertuvarını hazırlarken kendi şarkılarını değil, Türkiye'nin ortak değeri olan, milletin birliğine, beraberliğine damga vuran marşları tercih ettiğini belirterek, "Sahnede coşku ve çok güzel bir koro var. Bu, benim bitmesini istemediğim güzel bir anılar zinciri." dedi.

Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile Cumhuriyet marşlarını seslendirdiği, 27 Eylül'de İstanbul'da başlayan, sırasıyla Ankara, Mersin, Adana, Konya, Manavgat, Antalya, Fethiye, İzmir ile sürecek ve 11 Ekim'de Bursa'da sona erecek turneye ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Rus Kızılordu Korosu'nun çocukluğundan beri kendisi için büyük önem taşıdığını ve çok severek dinlediğini dile getiren Levent, "Dünyanın en güçlü vokaline sahiptir. Onların söylediği şarkıları, Kalinka'yı barlarda gitar çalarak söylerdim. Bir gün onlarla sahnede olup şarkılar söylemek hayalimdi." diye konuştu.

Levent, geçen yıl her iki tarafı tanıyan bir dostunun, Kızılordu Korosu ile ortak konser vermesini teklif ettiğini, kendisinin de bundan büyük bir mutluluk duyduğunu anlattı.

Konserde kendi parçalarını seslendirmenin bencillik olacağını düşündüğünü söyleyen Levent, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kızılordu Korosu ile bir şey yapacaksam bu ülkenin değerlerine, şehitlerine ait bir şey yapalım hatta gelirinin bir bölümünü Mehmetçik Vakfına bırakalım dedim. Çanakkale Türküsü, Harbiye Marşı, İzmir Marşı gibi ortak değerimiz olan, milletin birliğine, beraberliğine ortak damga vuran marşları söyleyelim dedim. Onlar da enteresan buldular ve 'Neden olmasın' dediler. "

Konserde Cumhuriyet marşlarının yanı sıra Kızılordu marşlarının da seslendirildiğini belirten Levent, "Bu, iki kardeş, iki dost ülkenin verdiği bir mesaj. Bizim için çok mutluluk verici oldu." ifadelerini kullandı.

" Kremlin'de bir konser planımız var"

Levent, turnenin kendisini çok heyecanlandırdığını, konser serileri başlamasına rağmen heyecanının azalmadan sürdüğünü ifade ederek, "Sahnede bir coşku var, çok güzel bir koro var. Bu, benim bitmesini istemediğim güzel bir anılar zinciri." diye konuştu.

Haluk Levent, turne gelirinin bir kısmının Mehmetçik Vakfına, bir kısmının da Ahbap Derneğine bağışlanacağını bildirdi.

Turne öncesi prova için gideceği Rusya'ya PCR testi pozitif çıkınca gidemediğini dile getiren Levent, bu sefer Rusya'ya Kızılordu Korosu ile konser vermek için gitmeyi planladığını söyledi. Haluk Levent, "Bahar ayında Kremlin'de bir konser planımız var." dedi.

"İlk defa bir Türk solistle sahneye çıktık, bundan da çok memnunuz"

Rus Kızılordu Korosu Şefi Albay Gennadiy Saçenyuk da Türkiye'de birçok konser verdiklerini ve seyirciden hep olumlu tepkiler aldıklarını ifade ederek, "Bu turnenin de mükemmel geçeceğinden şüphemiz yok." diye konuştu.

Haluk Levent ile Cumhuriyet Marşları turnesinin kendileri için ayrı bir öneminin olduğunu belirten Saçenyuk, "Daha önce sadece Rus Kızılordu Korosu repertuvarı oluyordu, ilk defa bir Türk solistle sahneye çıktık, bundan da çok memnunuz." dedi.

Repertuvarın yarısının sevilen Türk marşlarından, yarısının ise popüler Rus marşlarından oluştuğunu kaydeden Saçenyuk, "Dostluk, barış, kardeşlik mesajımız Türkiye ile Rusya arasında bir köprü oluşturuyor." değerlendirmesinde bulundu.

Albay Saçenyuk, geleceğe yönelik yeni projeler planlandığını dile getirerek, "Çok güzel işler başaracağız." ifadesini kullandı.

Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile turne programını AA'ya değerlendirdi
Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile turne programını AA'ya değerlendirdi
Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile turne programını AA'ya değerlendirdi
Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile turne programını AA'ya değerlendirdi

Haluk Levent, Türkiye, Konser, Rus, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile turne programını AA'ya değerlendirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haluk Levent, Rus Kızılordu Korosu ile turne programını AA'ya değerlendirdi - Son Dakika
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