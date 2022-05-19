Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu - Son Dakika
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Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu

19.05.2022 23:17
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu

MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü fener alayının ardından Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen Haluk Levent konseri ile kutlandı.

MANİSA'da 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü fener alayının ardından Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen Haluk Levent konseri ile kutlandı. Konser öncesi alana gelen sokak köpeğine sarılan ve birlikte yere uzanarak şarkı söyleyen sanatçı, Manisalıları coşturdu.

Ahbap Derneği kurucusu müzisyen Haluk Levent, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Manisa'da konser verdi. Konser öncesi, Manisa Büyükşehir Belediyesi çağrısı ile geniş katılımlı fener alayı düzenlendi. Şehzadeler ilçesinde Tarihi Sultan Camii önünde başlayan ve konserin düzenlendiği Cumhuriyet Meydanı'nda son bulan yürüyüşe yaklaşık 5 bin Manisalı katıldı. Kalabalık, meşalelerle İzmir ve Doğu caddelerini takip ederek meydana gelirken renkli görüntüler oluştu.

KÖPEK İLE YERE UZANIP ŞARKI SÖYLEDİ

Yürüyüşün ardından meydanı dolduran kalabalık, Haluk Levent konseri ile 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nın 103'üncü yıl dönümü coşkusunu yaşadı. Levent, şarkıları, türküleri ve sahne şovuyla hayranlarını mest etti. Konser alanına gelen sokak köpeğine sarılarak, köpekle birlikte yere uzanan ve hayranlarının içine dalan Haluk Levent, Manisalılara unutulmaz bir gece yaşattı.


Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu
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Başkent Millet Bahçesi'nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı Başkent Millet Bahçesi'nde 19 Mayıs coşkusu yaşandı Zeytinburnulu vatandaşlar 19 Mayıs coşkusunu Tuğçe Kandemir konseriyle yaşadı Zeytinburnulu vatandaşlar 19 Mayıs coşkusunu Tuğçe Kandemir konseriyle yaşadı
Kaynak: DHA

Mustafa Kemal Atatürk, Haluk Levent, gençlik, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haluk Levent, sokak köpeğiyle yere uzanarak seslendirdiği şarkılarla hayranlarını coşturdu - Son Dakika
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