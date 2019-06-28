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Haluk Levent'ten 29 Ekim sözü

1 saat önce

Haluk Levent'ten 29 Ekim sözüSAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin sosyal medyadan yaptığı davet üzerine Atakum Yalı Kafe'de Başkan Deveci'nin konuğu olan ünlü sanatçı Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atakum'da konser sözü verdi.

Haluk Levent'ten 29 Ekim sözü
SAMSUN - Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci'nin sosyal medyadan yaptığı davet üzerine Atakum Yalı Kafe'de Başkan Deveci'nin konuğu olan ünlü sanatçı Haluk Levent, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Atakum'da konser sözü verdi. Başkan Deveci, "29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çok önemsiyoruz. Bayramımızı Atakum'da çok güçlü bir şekilde, Karadeniz Bölgesi'nin tümünü buraya toplamaya çalışacağız" dedi.
Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, Karadeniz Bölgesi turunda olan ünlü sanatçı Haluk Levent'i sosyal medya üzerinden davet etmesi üzerine, Levent ve Başkan Deveci Atakum Yalı Kafe'de buluşma gerçekleştirdi. Samimi bir havada geçen buluşmada Atakum Belediyesi'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı programı ve Haluk Levent'in Genel Başkanlığını yürüttüğü AHBAP'ın Atakum'daki çalışmaları hakkında sohbet gerçekleştirildi.
"29 Ekim'i önemsiyoruz"
Davetini kabul ettiği için Levent'e teşekkür eden Atakum Belediye Başkanı Av. Cemil Deveci, "Sosyal medyadan Haluk Levent'in Karadeniz Bölgesi'nde olduğunu fark ettim ve Atakum'a davet ettim. O da kırmadı ve geldi. Davet ettim çünkü biz 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı çok önemsiyoruz. Bayramımızı Atakum'da çok güçlü bir şekilde, Karadeniz Bölgesi'nin tümünü buraya toplamaya çalışacağız. Bugün de kahvaltıda onun pazarlığını yapmaya çalıştık. Haluk Levent'ten konser için kısmen sözünü aldık. Programlarını gerçekleştirebilirse, 29 Ekim'de Haluk Levent, Atakum'da olacak" diye konuştu.
"Atakum nefes alınacak yer"
Ünlü sanatçı Haluk Levent ise Hopa'dan itibaren Karadeniz Bölgesi turu yaptığını ve Samsun çevresinde olduğunu ifade ederek, "Başkanımız da sosyal medya üzerinden Atakum'a davet etti. Araya kahvaltıyı da sıkıştırdığı için uçarak geldim. Çünkü bu tesislerin güzel pidesi olduğunu duydum. Gelmişken hem başkanımızı kutladım hem de 29 Ekim programı için görüştük. Programımız uyarsa olur dedim. Gittiğim bütün şehirlerde bürokratlarla görüşerek AHBAP platformumuzu anlatıyorum. Başkanımızdan da projelerimiz için destek istedik. AHBAP Samsun'da faaliyetlerine çok güzel bir şekilde devam edecek. Atakum, Karadeniz'de nefes alınacak bir yer. 30 kilometrelik bir sahil şeridi ve gez gez bitmiyor. Gelecek yılların en gözde yeri olmaya aday. Başkanımız da bunun için elinden geleni yapacaktır" şeklinde konuştu.
Haluk Levent'ten 29 Ekim sözü
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 04:26 Kaynak: İHA
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