Haluk Levent'ten Anlamlı Destek!
1 saat önce
Türk rock müziğinin usta ismi Haluk Levent, 'Gergedan Yapım' ile gerçekleştirdiği Çanakkale konserinin tüm gelirini Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışladı.
Müzik yaşamında 25 yılı geride bırakan Haluk Levent,18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü Yıldönümü etkinlikleri kapsamında konser verdi. Daha önce Batman'da yaşanan terör saldırısında 8 askerimizin şehit olması üzerine Antalya konserin tüm sanatçı gelirini 'Şehit Aileleri'ne bağışlayan Levent, bu kezde Çanakkale konserinin sanatçı gelirini Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışladı.
Sanatçı geliri Yeni Zelanda'ya
ABD'de Yeni Zelanda'da hayatını kaybeden müslümanların yakınları için yardım kampanyası başlatıldığını belirten Haluk Levent, "Yeni Zelanda'da terörist faaliyeti sonrasında öldürülen müslümanlar için yardım toplanıyor. Dedik ki, niye bizim Çanakkale konserimizin gelirini biz vermiyoruz. Konserlerimizin yapımcısı Gergedan Yapım' ile görüştük. Yeni Zelanda'ya aslında bir anlamı da var. Yeni Zelanda ile burası arasında yıllardan beri bir köprü oluşmuş" dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 10:01 Kaynak: Bültenler
Haluk Levent Konser Gelirini Yeni Zelanda'da Hayatını Kaybeden Müslümanlara Bağışladı
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