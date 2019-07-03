Son Dakika Haberleri: Haluk Levent'ten Bergama'da şehit ailesine ziyaret
Son Dakika Güncel Haber

Haluk Levent'ten Bergama'da şehit ailesine ziyaret

33 dakika önce

TÜRK rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde geçen 4 Ekim'de, PKK'lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un İzmir'in...

Haluk Levent'ten Bergama'da şehit ailesine ziyaret, System.String[]
TÜRK rock müziğinin güçlü sesi Haluk Levent, Batman'ın Hasankeyf ilçesinde geçen 4 Ekim'de, PKK'lı teröristlerin zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, tuzakladıkları el yapımı patlayıcıyı infilak ettirmesi sonucu şehit olan askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un İzmir'in Bergama ilçesindeki ailesini ziyaret edip, 11 Eylül'de İzmir'de vereceği konsere davet etti.
Şarkıcı Haluk Levent, geçen 4 Ekim'de Çeyrek Asır Açıkhava Konserleri projesi kapsamında 4 Ekim'de Antalya Konyaaltı Açıkhava Tiyatrosu'nda konser verdi. Levent, konserde şarkılarını o gün Batman'ın Hasankeyf ilçesinde terör saldısında şehit olan askerler için okudu. Levent, konserden elde ettiği geliri de şehitlerin ailelerine bağışladı. Bu jesti üzerine şehitlerden Jandarma Astsubay Çavuş Ömer Yiğit Ulus'un Bergama'da yaşayan ailesi Levent'i Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'ndeki evlerine davet etti.
Ünlü şarkıcı, şehit ailesinin bu davetini karşılıksız bırakmayıp, dün ziyaretini gerçekleştirdi. Şehidin annesi Şükran Ulus, babası Yücel Ulus ve kardeşi Çağrı Ulus'a başsağlığı dileyen Levent, 11 Eylül'de İzmir'de vereceği konserine de davet etti.
Levent, ziyaretinin ardından Twitter hesabından 'Geçtiğimiz yıl 4 Ekim'de 8 şehit vermiştik. Bir tanesi Yiğit Ulus'tu. O gün Antalya'da şehitlerimiz için şarkılar söylemiştik. Beni çağırmışlardı. Şimdi Bergama'ya bağlı Hamzalı Süleymaniye Mahellesindeyiz. Annemizin yetkililerden tek isteği köyde cep telefon hatlarının çalışması' yazılı paylaşımda bulundu.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 02:13 Kaynak: DHA
Haluk Levent, 4 Ekim, Ulus, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son dakika! Türkiye'yi düşman ilan eden Hafter'in göçmen katliamına Dışişleri'nden tepki Son dakika! Suriye'nin kuzeyindeki Bab'da eş zamanlı patlama: 2 ölü, 28 yaralı Belediyeden şaşkına çeviren ceza yöntemi: Çöpler sahiplerine iade edildi Sarar çiftinin evindeki soygunun şüphelileri Bulgaristan'dan iade edildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.7.2019 14:47:25. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Haluk Levent'ten Bergama'da şehit ailesine ziyaret
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]