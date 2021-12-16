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Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı - Son Dakika

Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı

16.12.2021 12:52
Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı

Kurduğu AHBAP derneği ile 10 binlerce kişiye yardım eden sanatçı Haluk Levent, döviz kurunun artışı sebebiyle SMA'lı çocuklar için 18 milyon TL toplanması gerekirken, şu anda 30 milyon TL toplanması gerektiğini belirterek, sosyal medya hesabından çağrıda bulundu.

"DÖVİZDEN DOLAYI İKİ KATINA ÇIKTI"

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği'yle Türkiye'nin dört bir yanında yardıma koşan, toplumsal olaylara duyarlılığıyla ve yaptığı sosyal yardımlarla bilinen ünlü sanatçı Haluk Levent, döviz kurunun artışı sebebiyle SMA'lı çocuklar için toplanan paranın neredeyse iki katına çıktığını belirterek, çağrıda bulundu.

Levent, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı

"SMA çocukları için toplanması gereken para hayal oldu. Her çocuğumuz için 18 milyon TL yi bulmamız gerekiyordu Şimdi 30 milyon TL lazım. Bu arada @ Novartis'e çağrım var.

TEDAVİ ETTİĞİNİZ ÇOCUKLARIN SON DURUMLARINI, AYLIK GELİŞİMLERİNİ SİTENİZDE GÖREMİYORUZ! BİLGİ LÜTFEN!"

Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı

Haluk Levent, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Haluk Levent'ten çağrı! SMA'lı çocuklar için toplanması gereken para 2 katına çıktı - Son Dakika
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