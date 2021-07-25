Üye Girişi
Haluk Levent'ten duygu dolu "Elfida" paylaşımı! Hikayeyi okuyanlar gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika

Haluk Levent'ten duygu dolu "Elfida" paylaşımı! Hikayeyi okuyanlar gözyaşlarını tutamadı

25.07.2021 17:48
Haluk Levent'ten duygu dolu

Son yıllarda birçok yardım kampanyasına önemli destek veren sanatçı Haluk Levent, geçtiğimiz günlerde "Elfida" şarkısının hüzünlü hikayesini anlatmıştı. Levent, şarkının hikayesine konu olan minik Beyzanur'un ölümünün 15. yıldönümü için duygu dolu bir mesaj paylaştı. Levent, bu paylaşımında kullandığı ifadelerle herkesi gözyaşına boğdu.

Başlattığı yardım kampanyalarıyla tanınan sanatçı Haluk Levent, sosyal medya hesabından duygu dolu bir paylaşım yaptı.

ELFİDA ŞARKISININ BURUK HİKAYESİNİ ANLATMIŞTI

Geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından "Elfida" isimli şarkısının hikayesini paylaşan Levent, "Polemikleri bitirmek için bunu paylaştım. Bu konuya açıklık getirmek istedim" demişti.

TAKİPÇİLERİ DUYGULANDI

Levent, bugünkü paylaşımında ise 15 yıl önce yaşamını yitiren Beyzanur isimli kız çocuğunu andı. Levent, "Bugün yıl dönümün. Tam 15 yıl olmuş seni yitireli. Beyza'm, güzelim! Hep aklımda kalacaksın! (Elfida)" paylaşımını yaptı. Levent'in bu paylaşımı takipçilerini oldukça duygulandırdı.

Haluk Levent'ten duygu dolu 'Elfida' paylaşımı! Hikayeyi okuyanlar gözyaşlarını tutamadı

ELFİDA'NIN HİKAYESİ NEDİR?

Haluk Levent'in kişisel Twitter hesabından Elfida şarkısının hikayesini geçtiğimiz günlerde paylaşmıştı:

"Son dönemlerde Elfida şarkısı üzerinden çok konuşuldu. Polemiklere girildi. Hala Twitter'da Elfida'nın bir genç kız olduğu vs. türlü türlü şeyler söyleniyor. Bu konuya açıklık getirmek istedim. Birincisi Elfida ismi sonradan verilmiş bir isim. Adı Beyzanur kızımızın. 4 yaşlarındayken tanıştım bu kızımızla. Babası Murat Çelik bir emekçiydi. Kızın amansız hastalıkla mücadele için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidiyordum. Doktorlarla görüşüyordum. Detayları burada anlatmak istemiyorum ama çok uğraştık.

ELFİDA, BEYZANUR İSİMLİ BİR KIZ ÇOCUĞU İÇİN KALEME DÖKÜLMÜŞ

Bir gün doktorların odasındaydım ve doktorlardan biri bana dedi ki: 'Haluk Bey, bu kızı gözden çıkartın.' Yanımda da müzisyen arkadaşım Emrah Aydoğdu var. Emrah, 'Gözden çıkarılan kadın anlamı Osmanlıca'da Elfida.' dedi. Belki tam birebir anlamı olmuyordu ama bir kavram olarak çok uyuyordu. Tabii biz birbirimize sarılıp ağladık. Gerçekten Beyzanur'u çok seviyordum.

"O ZAMANLAR 8 YAŞINDAYDI"

Ve oturdum şarkıyı yazdım. Sevgili Emrah Aydoğdu da elinden geleni yaptı. Sözlerinde düzenlemeleri yaptık ve Ömer Faruk Güney'in de müziği vardı. Bu şekilde Beyzanur'un son günlerinde ona şarkıyı söylüyordum ama kendisi olduğunu bilmiyordu Elfida olarak biliyordu. Tabii küçük bir çocuktu son zamanlarında 8 yaşındaydı.

O dönem de şirketlerim batmış, sözlerdeki Omzumda iz bırakma yüküm dünyaya yakın şunu ifade etmek içindi. Ya zaten dünya kadar batmışım, sıkıntılıyım, Beyza'cığım ne olur bari sen gitme demek içindi. O sözlerdeki yüzyıllardır sarılmamış kolların cümlesi, anne ve babası gece gündüz nöbetteydiler. Beyzanur'un kırılganlığından hasta yatağından dolayı sarılamıyorlardı. Gerçekten sarılabildiklerini görmedim. Sisliydi kirpiklerin ve gözlerin yağmurlu sözleri ise Beyzanur'un gerçekten hep yağmurlu gözleri vardı hayata tutunmaya çalışan...

"ADINI ELFİDA KOYUN"

O dönemde hastane personeline Bakırköy'de bir konser verdim. Beyzanur'a iyi baksınlar diye onların gecesine katıldım. O gece evden başka bir yere kaldırılan Beyzanur'u kaybettik. Ardından anne ve babasından rica ettim. Yıllardır Beyzanur'un babasıydınız. Evet kızımızı kaybettik. Lütfen bir çocuk daha yapın dedim. Aradan bir yıl geçti beni aradılar. Haluk Abi bir kız çocuğumuz oluyor. "Adını Elfida koyun." dedim ve kızları oldu. Adı Elfida. Şu anda o Elfida belki de 8-9 yaşlarında ve bir okulda okuyor. Ablasının ismini taşıyor.

"AİLESİ BENİ ÇOK ARADI, ÇOK ÖZÜR DİLERİM"

Bu şarkıyı o dönemlerde söylerken birçok kişi söyledi. Ben bu şarkıyı ticari amaçla kullanmak ve vermek istemedim ve vermedim de. Bu başka bir şeydi. Bir Akdeniz Akşamları faciası daha yaşamak istemiyordum. Biliyorsunuz Akdeniz Akşamları muazzam bir şarkıdır aslında. O dönemin bir öyküsüdür ama herkes okuya okuya artık içimizden gelmeyecek hale geldi. Elfida'nın öyle olmasını istemiyordum o çok özel bir şarkıydı ama ben yurtdışındayken benim bilgim dahilinde olmadan Ankara'dan bir müzisyene verilmiş şarkı. Çok üzüldüm ve kızdım. Ailesi beni aradı, çok özür diledim. Vermeme kararı aldık şarkıyı. Burada ailesinin de çok mücadelesi oldu Beyzanur ile ilgili ve tekrar hayata döndürülmesiyle ilgili. Onların acılarını hep paylaşmaya çalıştım. Kısacası Elfida'nın öyküsü bu. Başka hiçbir öyküsü yok. Net, düz, sade..."

Haluk Levent'ten duygu dolu Elfida paylaşımı! Hikayeyi okuyanlar gözyaşlarını tutamadı

Haluk Levent, Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Haluk Levent'ten duygu dolu 'Elfida' paylaşımı! Hikayeyi okuyanlar gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika Magazin


YORUMLAR
500

Son Dakika

ABD'li aşı karşıtı genç, koronavirüsten yaşamını yitirdi 17:36 ABD'li aşı karşıtı genç, koronavirüsten yaşamını yitirdi ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu 17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı 17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler 15:51 Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti 15:43 Korkunç kaza! Testereyle ağaç budarken eli kayan adam, kendi boğazını kesti Yıldırım düşen ev, dakikalar içinde küle döndü 15:32 Yıldırım düşen ev, dakikalar içinde küle döndü
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü 15:07 Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi 12:07 Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Zirkee, Balotelli olmaya karar verdi

Son Dakika Haberleri
17:42 Baraj göletinde ölüm! Vatandaşların insan zinciri ile göletten çıkardığı iki genç, hastanede hayatını kaybetti
17:24 ABD 17 yıl sonra yenildi! Görkemli galibiyet Fransa'nın oldu
17:21 Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada
17:09 Sarı-Kırmızılı taraftarın yeni yengesi Bianca Maria'nın paylaşımı takdir topladı
16:50 Altay Bayındır'dan, yeni teknik direktör Vitor Pereira'ya övgü dolu sözler
16:24 Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı
15:54 Hastaneye kaldırılan sanatçı Fatma Girik taburcu edildi
15:53 Tokyo Olimpiyatları'nda ikinci madalya Hatice Kübra'dan geldi! Milli tekvandocu gözyaşlarını tutamadı
15:41 İtalya'da mutsuz olan eşinin aklı da kalbi de İstanbul'da: Geri dönelim Vedat
15:39 Ece Erken ve eşinin, Yıldız Tilbe'nin konserinde bir grup ile kavga ettiği öne sürüldü
Basketbolcu robot fire vermedi! Seyredenlerin nutku tutuldu Basketbolcu robot fire vermedi! Seyredenlerin nutku tutuldu         
17:44
Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiye eri, hayatını kaybetti Yangın söndürüldükten sonra fenalaşan itfaiye eri, hayatını kaybetti         
17:35
Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada Artvin'de yaşanan sel felaketinden yeni görüntü! Mahsur kalan çiftin mucize kurtuluşu kamerada         
17:21
Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı Polis baskını Beckham'ın tadını kaçırdı! Oğlunun işlediği suç yüzünden 45 dakika sorgulandı         
16:24
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
15:47
Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı Tatilcilerin dönüş yolunda! Trafik 7 ilde durma noktasına geldi, art arda kazalar yaşandı         
15:39
Cübbesini çıkaramadan yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti Cübbesini çıkaramadan yere yığıldı! İmam, öğle namazını kıldırdıktan sonra vefat etti         
15:30
Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş Çocukların çığlığı yürek parçaladı! Anne ve babalarından şiddet gören çocuklar, kilit altında tutulup, işkence edilmiş         
14:02
Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı Usta oyuncu Menderes Samancılar'ın ayakkabı boyacılığı yaptığı yıllardan çektirdiği fotoğraf ortaya çıktı         
11:25
İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti İç İşleri Bakanlığı, Sedat Peker'in oğlu Celalhan Peker'in pasaportunu iptal etti         
11:13
Ceyda'nın yaşadıkları kan dondurdu! Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhşa zorlandı Ceyda'nın yaşadıkları kan dondurdu! Kocası tarafından önce hırsızlığa sonra fuhşa zorlandı         
11:00
Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım Hindistan'da kara mantar hızla yayılıyor! Hastalığı geçiren adam: En kötüsü korona sanmıştım         
10:39
Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü Arkadaşının evine havalandırma boşluğundan girmek isteyen genç, sıkıştığı yerde öldü         
00:04
Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı Sokak röportajında gaziye söylenen sözler sosyal medyada tepki topladı         
21:53
Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu Günde birkaç defa mastürbasyon yapan adam, felç geçirip hastanelik oldu         
19:30
Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı Selin Ciğerci, ortalığı salladı! Konserde Bülent Ersoy'a kalça dansı yaptı         
19:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.07.2021 18:15:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Haluk Levent'ten duygu dolu "Elfida" paylaşımı! Hikayeyi okuyanlar gözyaşlarını tutamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement