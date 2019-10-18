Son Dakika Haberleri: Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına ziyaret
Son Dakika Güncel Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına ziyaret

Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına ziyaret

1 saat önce

Sanatçı Haluk Levent, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı F.B.V ile okulunda bir araya geldi.

Haluk Levent'ten Emine Bulut'un kızına ziyaret, System.String[]

Sanatçı Haluk Levent, Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut'un 10 yaşındaki kızı F.B.V ile okulunda bir araya geldi.

Haluk Levent, özel bir kolejde eğitim gören Bulut'un kızını ziyareti öncesi gazetecilere yaptığı açıklamada, olaydan sonra F.B.V. ile telefonla görüştüğünü ve kendisine okula geleceğine dair söz verdiğini belirterek, şunları söyledi:

"Bu sözü tutmak istedim. Onu göreceğim için çok mutluyum. Geçtiğimiz günlerde de Ankara'da görüşmüştük ama fotoğraf yayınlamamıştık. Sözümü tutma uğruna buraya geldim. Ama basın mensuplarını içeriye alamayacağız. Kızımızın psikolojini düşündüğüm için tekrar ekranlarda göstermek istemiyorum. Annesinin başına gelen o talihsiz olaydan sonra kızımızın gözyaşlarıyla haykırışlarını bütün ülke olarak gördük, tanık olduk. Ülkemin, milletimin, halkımın, herkesin o kızın güler yüzünü görmesini istemiştim ve o zaman görüntülü telefon görüşmesi yapmıştım."

Kız çocuğunu ziyaretinin ardından okulun konferans salonunda öğrencilerle bir araya gelen Levent'in, mini bir konser verdiği belirtildi.

Kırıkkale'de, 18 Ağustos'ta eski eşi Fedai Varan tarafından bir lokantada 10 yaşındaki kızının yanında boğazından bıçaklanan Emine Bulut, kaldırıldığı Yüksek İhtisas Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Kaçan Fedai Varan, Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince gözaltına alınmış ve ardından tutuklanmıştı.

Haluk Levent, Emine Bulut, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 03:11 Kaynak: AA
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Haluk Levent, öldürülen Emine Bulut'un kızını ziyaret etti
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