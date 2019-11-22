Son Dakika Haberleri: Haluk Levent'ten evi yanan çift için yardım çağrısı
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Haluk Levent'ten evi yanan çift için yardım çağrısı

6 saat önce

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Ahmet- Sultan Bilgi (63) çifti için şarkıcı Haluk Levent yardım çağrısında bulundu.

Haluk Levent'ten evi yanan çift için yardım çağrısı, System.String[]

UŞAK'ın Ulubey ilçesinde, elektrik kontağından çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen Ahmet- Sultan Bilgi (63) çifti için şarkıcı Haluk Levent yardım çağrısında bulundu. Levent, ailenin evinin yenilenmesi için başlatılan kampanyayı, sosyal medya hesabından "Amcamız ve yengemiz açıkta kalmış. 85 bin TL lazım. Kış geliyor. Haydi canlarım" diyerek, duyurdu.

Büyükkayalı köyünde yaşayan Ahmet Bilgi ve Sultan Bilgi çiftine ait 2 katlı evde, 22 Temmuz Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında elektrik kontağından yangın çıktı. Alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Olay yerine çağırılan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ancak ev, kullanılamaz hale geldi. Sosyal medya kullanıcılarından durumu öğrenen Haluk Levent, harekete geçti. Ailenin evinin yenilenmesi için başlatılan kampanyayı sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu:

"Uşak Büyükkayalı köyünde Ahmet amcamızın yanan evini yaptıracağız bugün. Valilik izin verdi. Amcamız ve yengemiz açıkta kalmış. 85 bin TL lazım. Kış geliyor. Kastamonu'da yaptık, Uşak'ta da yaparız. Haydi canlarım."

Kendi imkanlarıyla evin tadilatını yapmaya başladıklarını ifade eden Ahmet Bilgi ise, "Evimizi kendi imkanlarımız çerçevesinde yaptırmaya çalışıyoruz. Yangının maliyeti bize büyük oldu. Sanatçı Haluk Levent beyefendiye bize destek vererek moral olduğu için teşekkür ediyorum" dedi.

3 çocuğu olan Ahmet-Sultan Bilgi çifti, şu an aynı köyde bulunan kardeşlerinin evinde kalılyor.


Haluk Levent, Ulubey, Uşak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 05:48 Kaynak: DHA
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