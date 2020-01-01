HALUK LEVENT'TEN HASTANEDE KÜÇÜK HAYRANLARINA YILBAŞI KONSER - Son Dakika
Son Dakika Güncel HALUK LEVENT'TEN HASTANEDE KÜÇÜK HAYRANLARINA YILBAŞI KONSER - Son Dakika

HALUK LEVENT'TEN HASTANEDE KÜÇÜK HAYRANLARINA YILBAŞI KONSER

6 saat önce

ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi.

HALUK LEVENT'TEN HASTANEDE KÜÇÜK HAYRANLARINA YILBAŞI KONSER, System.String[]

ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi. 'Sözümü tutum' diyen Levent o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Ünlü şarkıcı, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan iki hayranına konser verdi. O anları 'Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce.. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum' notuyla paylaştı.

Görüntü Dökümü:

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-Levent'in paylaşımı


Haluk Levent, Pendik, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:38 Kaynak: DHA
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