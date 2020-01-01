Haluk Levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri - Son Dakika

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Haluk Levent'ten hastanede küçük hayranlarına yılbaşı konseri
6 saat önce
ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi.
Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 11:52 Kaynak: DHA
ÜNLÜ şarkıcı Haluk Levent
, Pendik
Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan Arda ve Semih'e yılbaşı konseri verdi. 'Sözümü tutum' diyen Levent, o anların videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.
Ünlü şarkıcı, Pendik Araştırma Hastanesi'nde tedavi olan iki hayranına konser verdi. Haluk Levent o anları 'Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce.. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum' notuyla paylaştı.
- İstanbul
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