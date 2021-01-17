Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim

İbo Show konukları gündeme bomba gibi düştü. İbo Show'da bu hafta Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır konuk oldu.

"SANA ÇOK GÜVENMİŞTİK"

Sosyal medyada ünlü isimlerin İbo Show'a katılması eleştirilirken Haluk Levent bir takipçisine yanıt verdi. Levent'e bir takipçisi "Abi sana çok güvenmiştik İbo Show'a çıkıyormuşsun" yazdı.

HALUK LEVENT'TEN ESPRİLİ YANIT

Haluk Levent ise bu yoruma esprili bir yanıt verdi. Levent, "Ben size 'bana güvenmeyin hepinizi satarım' demiştim" ifadelerini kullandı.