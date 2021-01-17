Haluk Levent'ten İbo Show eleştirilerine esprili yanıt: Bana güvenmeyin demiştim
17.01.2021 18:45
Star TV ekranlarında yayınlanan İbo Show'un 10. bölümüne birbirinden ünlü isimler konuk oldu. İbo Show'a katılan Haluk Levent'e ise sosyal medya üzerinden birçok tepki geldi. Levent, eleştirilere, "Ben size 'bana güvenmeyin hepinizi satarım' demiştim" ifadelerini kullandı.
İbo Show konukları gündeme bomba gibi düştü. İbo Show'da bu hafta Haluk Levent, Sabahat Akkiraz, Hüseyin Turan ve Ender Balkır konuk oldu.
"SANA ÇOK GÜVENMİŞTİK"
Sosyal medyada ünlü isimlerin İbo Show'a katılması eleştirilirken Haluk Levent bir takipçisine yanıt verdi. Levent'e bir takipçisi "Abi sana çok güvenmiştik İbo Show'a çıkıyormuşsun" yazdı.
HALUK LEVENT'TEN ESPRİLİ YANIT
Haluk Levent ise bu yoruma esprili bir yanıt verdi. Levent, "Ben size 'bana güvenmeyin hepinizi satarım' demiştim" ifadelerini kullandı.
Son Dakika Son dakika! Anadolu Otoyolu'nda zincirleme trafik kazası! 16 araç birbirine girdi, 8 yaralı var Son Dakika: Beşiktaş-Galatasaray derbisinde sahaya çıkacak 11'ler belli oldu ABD'nin eski Türkiye Büyükelçisi: S-400 krizi Türkiye-ABD ilişkilerine en büyük darbeyi indirdi Üç kişinin hayatını kaybettiği korkunç kazanın görüntüleri ortaya çıktı Dini nikahlı çift boğazları kesilmiş halde bulunmuştu! Korkunç cinayette sır perdesi aralandı Ailevi sorunlar nedeniyle tartıştığı ağabeyini av tüfeğiyle öldürdü Kadir Şeker'in öldürdüğü Özgür Duran'ın ailesinin avukatı: Gizli tanığın ifadesiyle dosya bambaşka bir hal alacak Marketten çaldığı 5 kangal sucukla kıskıvrak yakalandı