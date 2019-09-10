Son Dakika Haberleri: Haluk Levent'ten, kanser hastası anne Dilara'ya ziyaret
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Haluk Levent'ten, kanser hastası anne Dilara'ya ziyaret

1 saat önce

Kanserin pençesinde yaşam savaşı veren Dilara Sığırcı için sosyal medya hesabından destek isteyen ünlü sanatçı Haluk Levent, bugün genç anneyi hasta yatağında ziyaret etti.

Haluk Levent'ten, kanser hastası anne Dilara'ya ziyaret, System.String[]

Kanserin pençesinde yaşam savaşı veren Dilara Sığırcı için sosyal medya hesabından destek isteyen ünlü sanatçı Haluk Levent, bugün genç anneyi hasta yatağında ziyaret etti.

Ev hanımı olan 26 yaşındaki Dilara Sığırcı, 2 yıl önce kanser olduğunu öğrendi. Zorlu tedavi süreci boyunca 5 yaşındaki kızı Asya sayesinde hayata sım sıkı tutunmaya çalıştığını belirten genç anne, bugün sürpriz bir ziyaretçi ağırladı. Ünlü sanatçı Haluk Levent, Ege Üniversitesi Hastanesinde tedavi gören Dilara Sığırcı ile biraraya geldi. Dilara'ya geçmiş olsun dileklerini ileten ve umut veren Levent, tedavi süreci ile ilgili doktorlarından da bilgi aldı. AHBAP ve Masal Gezgini Facebook grubunun tüm süreçte destek olduğu Sığırcı Ailesi, ünlü sanatçının Dilara'ya gösterdiği ilgi ve alaka için teşekkürlerini ifade ettiler.

Bu arada, Dilara Sığırcı'nın Türkiye'de henüz pek bilinmeyen ve başarı oranı ile kanser hastalarına umut vaadeden immunoterapi yöntemi ile tedaviye alınacağı öğrenildi. Hayırseverlerin bağışları ile gerekli ilaçların yurt dışından getirildiği ve Dilara'nın tedavisi için geçirdiği son ameliyatın etkisinden çıkması beklendiği bildirildi.

(İHA)

Haluk Levent, Anne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 04:05 Kaynak: İHA
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