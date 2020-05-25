Haluk Levent'ten Kaş yangını paylaşımı: İlk işimiz fidanlar için gün almak (2) - Son Dakika

YANAN ALAN ORMAN DEĞİL

Tarım ve Orman Bakanlığı, Antalya'nın Kaş ilçesindeki yangınla ilgili yaptığı açıklamada, yanan alanın orman değil, makilik ve zeytinlik olduğunu bildirdi. Bakanlık açıklamasında şöyle denildi: "Antalya'nın Kaş ilçesi Çukurbağ Yarımadası mevkiinde, 24 Mayıs 2020 tarihinde saat 01.45'te başlayıp saat 04.00'da kontrol altına alınan yangın meydana gelmiştir. Yangının ilk belirlemelere göre gece çıkan şiddetli fırtına esnasında sokak aydınlatma lambasının, aşırı rüzgar nedeniyle ark yapması ve altta bulunan kuru otların tutuşması nedeniyle çıktığı düşünülmektedir. Yangının meydana geldiği alan, orman alanı dışı olup makilik ve zeytinlik alandır. Orman arazisi dışında olmasına rağmen kamusal görevimiz gereği ekiplerimiz yangına müdahale etmişlerdir. 4 arazöz, 2 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ile 6 teknik personelimiz yangın söndürme çalışmalarına katılmıştır. Yangından 2,5 hektar alan etkilenmiştir."