Haluk levent'ten önce konser, sonra alanda temizlik

MANİSA'nın Akhisar ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşu için düzenlenen kutlama etkinliğinde, ünlü şarkıcı Haluk Levent sahne aldı. Haluk Levent, gece sonunda kirlenen konser alanını ise Akhisar Belediye Başkanı CHP'li Besim Dutlulu ve belediye ekipleriyle birlikte temizledi.

Akhisar Belediyesi tarafından düzenlenen '6 Eylül Akhisar'ın Kurtuluş Günü' etkinlikleri kapsamında, dün akşam Haluk Levent konser verdi. Ünlü rock şarkıcısı Haluk Levent'i dinlemek için gelen binlerce kişi, Akhisar Hüsnü Kahraman Kültür Parkı Gölet Konser Alanı'nı doldurdu. 2 saat sahnede kalan Haluk Levent, birbirinden güzel parçalarını seslendirirken, müzikseverler de sanatçının parçalarıyla keyifli anlar yaşadı. Ünlü sanatçı konser sonunda ise önemli bir duyarlılık göstererek 20 dakika otelinde dinlenmesinin ardından konser alanına geri geldi ve konser alanını temizlemeye yardımcı oldu. Akhisar Kent Konseyi Gençlik Meclisi tarafından başlatılan temizlik seferberliğine katılan Levent, belediye yeleği giyip eldiven taktı. Haluk Levent, kendisine eşlik eden Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, belediye personeli ve etkinliğe destek veren gençlerle birlikte, konser alanındaki çöpleri topladı. Yapılan temizlik çalışmasıyla konser alanından 15 torba çöp toplandı. Toplanan çöp torbalarının önünde hatıra fotoğrafı çekildi.

Etkinlik hakkında konuşan Haluk Levent, "Son yıllarda şöyle bir izlenim vardı. Konser ve festivallerden sonra ortalıktaki çöpleri göstererek 'İşte rockçılar etrafı çok kirletiyor' diyorlardı. Bir bakıma, bu biraz haklı bir eleştiriydi. Biz de Akhisar'da, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve gençlerle birlikte böyle bir kampanya başlatalım dedik. Umarım bu proje, diğer konserlerde de devam eder. Sadece konserlerde kalmaz ve yaşadığımız şehirleri daha temiz tutmaya özen gösteririz" dedi.

Belediye Başkanı Dutlulu ise, "Kendisine duyarlılığı için çok teşekkür ediyoruz. Bundan sonra Akhisar'ı daha temiz tutmak için vatandaşlarımızdan aynı duyarlılığı ve hassasiyeti bekliyoruz. Umarım Akhisar'da başlattığımız bu temizlik seferberliği tüm Türkiye'ye örnek olur. Herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

- Manisa