Haluk Levent'ten sosyal medyada 'moral konseri' - Son Dakika
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Haluk Levent'ten sosyal medyada 'moral konseri'

7 saat önce

ŞARKICI Haluk Levent, koronavirüs önlemleri kapsamında konserlerin iptal edilmesi nedeniyle sosyal medya üzerinden 'moral konseri' verdi.

Haluk Levent'ten sosyal medyada 'moral konseri', System.String[]

ŞARKICI Haluk Levent, koronavirüs önlemleri kapsamında konserlerin iptal edilmesi nedeniyle sosyal medya üzerinden 'moral konseri' verdi. Canlı yayınlanan konser, 675 binden fazla görüntülendi.

Koronavirüsle mücadele önlemleri kapsamında birçok etkinlik iptal edilirken, sanatçıların konserleri de ertelendi ya da iptal edildi. Şarkıcı Haluk Levent'in de daha önce ilan edilen birkaç konseri, aynı gerekçeyle ertelendi. Levent, iptaller nedeniyle konserlerine gelemeyen, evlerine kapanıp, dışarı çıkmayan ve karantinada olanlar adına dün gece Twitter'daki hesabından canlı konser verdi. 3,1 milyon takipçisi olan Haluk Levent'in, 'moral konseri' başlığıyla paylaştığı 1,5 saatten uzun süren konser, 675 binden fazla görüntülendi.

25 BİN LİRA YARDIM SÖZÜNE İSTEK ŞARKI

Aynı zamanda Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) Platformu'nun başkanı olan Haluk Levent, konser öncesi paylaşımında, sadece herhangi bir yardım kampanyasına 25 bin lira yardım sözü verenlerin şarkı isteğinde bulunabileceğini kaydetti. Canlı konser sırasında çok sayıda kişi, yardım sözü vererek, şarkı isteğinde bulundu.

İlk kez sosyal medya hesabı üzerinden konser verdiğini söyleyen Haluk Levent, zaman zaman böyle konserler vereceğini kaydetti.


Haluk Levent, Koronavirüs, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 01:06 Kaynak: DHA
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