Son Dakika Haberleri: Haluk Levent'ten Yeni Zelanda'ya Destek

Haluk Levent'ten Yeni Zelanda'ya Destek

1 saat önce

Rock müziği şarkıcısı Haluk Levent, Yeni Zelanda'daki iki cami saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışta bulundu.

Haluk Levent'ten Yeni Zelanda'ya Destek, System.String[]
Rock müziği şarkıcısı Haluk Levent, Yeni Zelanda'daki iki cami saldırısında hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışta bulundu.

Müzik yaşamında 25 yılı geride bırakan sanatçı, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında Gergedan Yapım ile gerçekleştirdiği Çanakkale konserinin tüm gelirini, Yeni Zelanda'daki cami saldırılarında hayatını kaybedenlerin ailelerine bağışladı.

Haluk Levent, sosyal medya paylaşımında, "Yeni Zelanda'da terörist faaliyeti sonrasında öldürülen Müslümanlar için yardım toplanıyor. Dedik ki, 'Niye biz Çanakkale konserimizin gelirini vermiyoruz.' Konserlerimizin yapımcısı Gergedan Yapım'la görüştük. Yeni Zelanda'nın aslında bizim için bir anlamı da var. Yeni Zelanda ile burası (Çanakkale) arasında yıllardan beri bir köprü oluşmuş." ifadelerini kullandı.

Ünlü sanatçı, 2017 yılında Türkiye'nin çeşitli yerlerinde örgütlenen Anadolu Halk ve Barış Platformu'nun (AHBAP) kurulmasına öncülük etmiş ve birçok sosyal sorumluluk projesine imza atmıştı.

Haluk Levent daha önce de Batman'da yaşanan terör saldırısında 8 askerin şehit olması üzerine Antalya konserin tüm gelirini şehit ailelerine bağışlamıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 03:39 Kaynak: AA

Çanakkale, Haluk Levent, Yeni Zelanda, Güncel
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