Haluk Levent, Üsküdar'da gençlerle bir araya geldi - Son Dakika

Sanatçı Haluk Levent, Üsküdar Belediyesinin düzenlediği "Gençlerle Söyleşi" etkinliğine konuk oldu.

Üsküdar Nevmekan Sahil'de, Belediye Başkanı Hilmi Türkmen'in de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte ünlü şarkıcı, sevilen şarkılarını seslendirdi ve genç dinleyicilerinin sorularını yanıtladı.

Levent, konuşmasında kurucusu olduğu "Ahbap Platformu"na ilişkin bilgi vererek, "Ahbap gönüllülerinin yüzde 90'ı öğrenci. Ceplerinde para olmasına gerek yok. Sizlerin, onların bir gönlü var. Her tarafta koşturuyor, bizlere destek oluyorsunuz. Bu bizim için yeterli." dedi.

"Dünyada parayı görmeden yardım yapan tek platformuz"

Ahbap Platformu'nun dünyada benzeri olmayan bir topluluk olduğuna dikkati çeken Levent, şöyle devam etti:

"Baktık ve araştırdık gerçekten bir tane daha böyle bir topluluk yok. Bizde iki türlü bir kuruluş var. Bir tanesi Ahbap Derneği ve bir de Ahbap Platformu. Ahbap Derneğinde burs verdiğimiz öğrenciler var. Onun için bir bağış hesabı var. Bir de Ahbap Platformu var. 3 yılda neredeyse yarım milyar Türk lirası kadar yardım yapılmış ama biz bu parayı görmüyoruz. İşte dünyada parayı görmeden yardım yapan tek platformuz."

Haluk Levent, topluluk olarak ihtiyacı olanla, hayırsever insanların ortasında durduklarına işaret ederek, "Biz hayırseverlere, 'Bak biz araştırdık, soruşturduk. Hatta Twitter'dan Türkiye'nin önüne koyduk. Her şey açık. Valilik, bakanlık, kaymakamlık ve muhtarlıklara kadar bazı konuları araştırıyoruz ve 'Şunun şuna ihtiyacı var.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırseverlere yaptıkları yardımlar karşılığında birçok kez kahvaltı hazırladığını veya yemek yaptığını anlatan sanatçı, haftanın en az 3 günü hayır yapmaya teşvik etmek adına sevenlerinin evine konuk olduğunu söyledi.

"Hayallerimin peşinden gittim"

Ünlü şarkıcı yıllar öncesinden böyle bir topluluk kurmayı hayal ettiğini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Toplumu ayrıştırmadan, halkı bölmeden, milletin arasında nifak sokmadan, ötekileştirmeden ortak paydada kardeşçe bir şeyler yapabilir miyiz diye yıllar önce böyle bir şey düşündüm. Vicdanımı rahatlatmak için 'Küçük bir yardım yapın da vicdanım rahatlasın' demedim. Hayallerimin peşinden gittim ve böyle bir topluluğa muvaffak oldum."

Çocukken çokça Barış Manço taklidi yaparak, onun şarkılarını seslendirdiğini söyleyen Haluk Levent, şarkıcı olmasında yine Barış Manço'nun büyük etkisi olduğunu dile getirdi.

Yaklaşık bir saat süren etkinlikte ünlü sanatçı ayrıca hayranlarıyla beraber "Elfida", "Ankara" ve "Acılara Tutunmak" şarkılarını seslendirdi.