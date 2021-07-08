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Haluk Levent ve Bager'den 5G teknolojisi ile bin 400 kilometreden piyano düeti - Son Dakika

Haluk Levent ve Bager'den 5G teknolojisi ile bin 400 kilometreden piyano düeti

08.07.2021 00:57
Haluk Levent ve Bager'den 5G teknolojisi ile bin 400 kilometreden piyano düeti, System.String[]

5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisi sayesinde Haluk Levent Vodafone Park'tan, Bager Çalışcı ise Muş'tan piyanoda 'Elfida' adlı parçayı çaldı.

5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisi sayesinde Haluk Levent Vodafone Park'tan, Bager Çalışcı ise Muş'tan piyanoda 'Elfida' adlı parçayı çaldı. Levent ve Çalışcı, bin 400 kilometre uzaklıktan karşılıklı olarak piyanolarının tuşlarına bastı.

Vodafone, 5G yolunda çalışmalarını sürdürüyor. Ünlü sanatçı Haluk Levent ve 'Kusursuz Kulak' Bager Çalışcı, operatörün 5G teknolojisi sayesinde bir araya geldi. Vodafone 5G'nin sunduğu eşzamanlı bağlantı teknolojisiyle, Haluk Levent Vodafone Park'tan, Bager Çalışcı ise Muş'tan piyanoda 'Elfida' adlı parçayı çaldı. Aralarında yaklaşık bin 400 kilometre mesafe bulunan Levent ve Çalışcı, 4.5G'ye kıyasla ortalama 10 milisaniye daha düşük gecikme süresine sahip olan operatörün 5G'si üzerinden karşılıklı olarak piyanolarının tuşlarına bastı.

Projeyi değerlendiren Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

"Amaç odaklı bir şirket olarak, teknolojinin ancak insanla birlikte anlam kazandığına, teknolojinin gücünün insan ruhunun gücüyle birleştiğinde hayatı iyileştirebileceğine inanıyoruz.'Birlikte mümkün' mottomuzla, teknoloji ve insan birlikteliğinden doğan güçle daha iyi bir geleceğin mümkün olduğuna vurgu yapıyoruz. Bu mesajımızda, gelecekte gigabit seviyesinde hızlara ulaşacak altyapıların toplum hayatı üzerindeki etkilerine dikkat çekiyoruz. Buna göre, yüksek hızlı altyapılar, insanların ve toplumların bağlantısını güçlendirecek; eğitim, sağlık ve refahı destekleyerek daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir toplum yaratılmasına yardımcı olacak. Bu kapsamda, 2023 itibarıyla Türkiye'de de hayatımıza girmesini beklediğimiz 5G teknolojisini şimdiden insanlığın faydasına sunmaya başladık. 'Kusursuz kulak' Bager Çalışcı'nın yeteneğini 5G teknolojimizi kullanarak milyonlara duyurduk. Aynı zamanda, Bager'in ünlü sanatçımız Haluk Levent ile birlikte piyano çalma hayalini de gerçekleştirmiş olduk. Şirket olarak, 5G yolunda teknolojiyi insanlığın faydasına sunmaya devam edeceğiz".

Bager'in hayalini gerçekleştirmekten mutluluk duyduğunu belirten Haluk Levent, "Teknoloji geliştikçe müzik de gelişiyor. Gelişen teknolojiyle müzik yapmak ayrı bir güzellik. Operatöre biz teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki müzikal yolculuğumuzda o da olacak. Artık, dünyanın neresinde olursa olsun, bir müzisyenin başka bir ülkeye saatlerce yolculuk yapmasına gerek kalmayacak. 5G ile herkes birbirine çok daha fazla yaklaşıyor. Elfida'nın küçük bir çocuğa yazılmış olmasının Bager'i etkilediğini ve bu nedenle daha duygulu çaldığını düşünüyorum. Hayallerin peşinden gitmek ve onlara sadık kalmak gerekiyor. Bir hayalin hayata geçmesine ortak olmak çok güzel. Ne mutlu bana ki Bager'i tanıdım ve bundan sonraki yolculuklarıma Bager'i de alıp götürüyorum" şeklinde konuştu.

Piyanoyu çok sevdiğini ve iyi eğitim alarak başarılı bir piyanist olmak istediğini vurgulayan Bager Çalışcı, "Ailem ben küçükken müziğe karşı bir duygum olduğunu anlamış. Piyano parçaları çalıyorum. Darbuka ile ritim tutmayı da seviyorum. Dünya çapında bir piyanist olmak, konservatuvarda müzik çalmak istiyorum. Müzik beni her türlü etkiliyor. Haluk Levent ile çalmak beni çok heyecanlandırdı. Elfida benim ilk dinlediğim parça. Güne başlarken dinlediğim şarkılardan biriydi. Bu şarkının hayatımda önemli bir yeri olduğu için çaldım" diye konuştu.

Duyduğu sesleri notaya dökebiliyor

Verilen bilgiye göre, Muş'un Murat Paşa Mahallesi'nde yaşayan 9 yaşındaki Bager Çalışcı, doğuştan görme engeline rağmen piyano üzerinde aynı anda basılan 6 notayı ayırt edebiliyor ve dinlediği her müziği piyanoya uyarlayabiliyor. 'Kusursuz Kulak' Çalışcı'nın bu yeteneği, kendisi gibi görme engelli müzik öğretmeni Caner Keser tarafından keşfedildi. Daha önce Muş'un bir köyünde çocuklara piyano konseri veren, ardından Muş Ovası'nda verdiği konserlerle kamuoyunun dikkatini çeken Çalışcı, kendini geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor. - İSTANBUL

Vodafone Park, Haluk Levent, Muş, 5G, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Haluk Levent ve Bager'den 5G teknolojisi ile bin 400 kilometreden piyano düeti - Son Dakika Ekonomi


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