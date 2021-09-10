Haluk Levent ve Melek Mosso'nun Kuruçeşme buluşması - Son Dakika

Poll Production organizasyonu ve Demirören Medya Grubu medya sponsorluğunda gerçekleşen Paraf Kuruçeşme Açıkhava Konserleri'nde önceki akşam Haluk Levent ve Melek Mosso sevenleriyle buluştu.

Sahneye 'Karanfil' şarkısıyla çıkan Melek Mosso, en sevilen şarkılarını Kuruçeşme'yi dolduran müzikseverler için seslendirdi. Sanatçı, şarkılarının yanı sıra muhteşem yan flüt performansı ile de seyirciden tam not aldı. Konser sırasında hayranlarıyla sohbet eden Mosso, "Çok heyecanlıyım. Kuruçeşme'de ilk konserim. Burası benim için çok özel bir yer. Ambiyansı çok güzel. O yüzden minik minik bir heyecan var. Çok güzel bir gece geçireceğiz" dedi.

KARANTİNADAN KONSERE

Konser öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Haluk Levent, "10 gündür karantinadayım. Umarım herkes benim gibi kolay atlatır. 10 günlük karantinam bugün bitti. Öğleden sonra negatif sonucumu aldım ve şimdi buradayım. Çok dinlendim. O yüzden enerjim çok yüksek. Konserde nasıl koşacağım, nasıl coşacağım belli değil" diye konuştu.Levent, müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, 'Dert Olur, Elfida, Zor Aşk, Akdeniz Akşamları' gibi en sevilen şarkılardan oluşan özel bir repertuvarı yorumladı.

'ZÜLÜF' BULUŞMASI

Konserin sonunda Melek Mosso'yu sahneye davet eden Haluk Levent 'Zülüf' şarkısını Mosso ile seslendirdi. İkili, yapmış oldukları düet ile geceyi muhteşem bir performans ile noktaladı.