Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi - Son Dakika

Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi

6 saat önce

Ünlü sanatçı Haluk Levent, verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, hastanede tedavi gören iki küçük hayranına konser verdi.

Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi, System.String[]

Ünlü sanatçı Haluk Levent, verdiği sözü yerine getirdiğini belirterek, hastanede tedavi gören iki küçük hayranına konser verdi. Levent, hastanede yataklarında yatan çocuklara şarkı söylediği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.


Ünlü sanatçı Haluk Levent, yılbaşı akşamında Pendik Araştırma Hastanesinde tedavi gören iki küçük hayranına konser verdi. Küçük hayranlarına verdiği sözü tuttuğunu belirterek hastanede konser veren Levent, küçük çocuklara mutlu bir yılbaşı akşamı yaşattı. Levent, hastanede çocuklara konser verdiği anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. Yaptığı paylaşımda Levent, "Söz vermiştim. Arda ve Semih ile yeni yıl kutlaması yaptık az önce. Onların durumunda olan bütün çocuklarımızın yeni yılını kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - İSTANBUL

Haluk Levent, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.01.2020 10:56 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Haluk Levent sözünü tuttu! Hasta olan Arda ve Semih'e konser verdi
Hülya Açıkgöz, kardeşi Hadise'nin çevresindeki insanlara ateş püskürdü Ali Babacan 5 yıl sonra ilk kez yaptığı paylaşımda, 2020'den beklentilerini dile getirdi Büyük ikramiye şakası psikolojisini bozdu

Son Dakika Haberleri
17:25 Yılın ilk tatilini sahil kenarında geçirdiler - Son Dakika
17:25 Manisa soma'daki termik santral mühürlendi - Son Dakika
17:23 DHA YURT BÜLTENİ - 14 - Son Dakika
17:22 Zeytinburnu'nda durakta bekleyen otobüse başka bir otobüs çarptı: 15 hafif yaralı (2) - Son Dakika
17:22 Silifke'de gökyüzünde görsel şölen - Son Dakika
17:10 Zeytinburnu'nda İETT otobüsleri çarpıştı: 7 kişi yaralandı - Son Dakika
16:24 İzmir 20 milyon TL'nin sahibi olan talihliyi arıyor - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.1.2020 17:27:56. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Haluk Levent verdiği sözü tuttu, hastanede minik hayranlarına konser verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]