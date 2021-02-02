Haluk Levent, 'Yeşil Vatan' için seslendirdi

AHBAP Platformu kurucusu sanatçı Haluk Levent, Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü'nün (OGM) 'Yeşil Vatan' kampanyası kapsamında, ormanların korunması ve geliştirilmesi için çalışan orman teşkilatını konu alan 'Birileri Var' şarkısını seslendirdi.

OGM'den yapılan yazılı açıklamada, Haluk Levent klipte çocuklar, gençler ve OGM personeli ile birlikte yer aldığı belirtildi. İstanbul, Antalya, Mersin İçel ve Konya'da çekilen görüntülerle hazırlanan klip, radyo ve sosyal medya platformları üstünden yayınlandı. Sosyal medya takipçileri tarafından ilgi ile karşılanan şarkı kısa sürede binlerce beğeni aldı. Haluk Levent'in seslendirdiği 'Birileri Var' şarkısı, ormanların değerinin bilinmesi, korunması, geliştirilmesi ve Türkiye'nin daha yeşil bir vatana dönüştürülmesi için gece gündüz çalışan orman teşkilatını anlatıyor. Çekimlerinin önemli kısmı İstanbul Kavacık Koruluğunda yapılan video klipte Haluk Levent'e çocuklar, gençler ve OGM personeli eşlik etti.