Son Dakika Haberleri: Haluk Şahin: "Var Konuşmalarının Açıklanmasını Talep Ediyoruz"

Haluk Şahin: "Var Konuşmalarının Açıklanmasını Talep Ediyoruz"

1 saat önce

Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Pazar günü oynadıkları Medipol Başakşehir maçında görevli olan VAR ve AVAR hakemlerinin konuşma kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Haluk Şahin:


Trabzonspor Futbol Şube Sorumlusu Haluk Şahin, Pazar günü oynadıkları Medipol Başakşehir maçında görevli olan VAR ve AVAR hakemlerinin konuşma kayıtlarının açıklanmasını istedi.

Haluk Şahin, Medipol Başakşehir karşılaşmasında maçın sonucuna direkt etki edecek 11 kritik yanlışın yapıldığını belirterek, "Ne ilginçtir ki bu pozisyonların hiçbirinde VAR'a gidilme gereği bile duyulmadı. Trabzonspor Kulübü olarak bu konuşmaların kamuoyunu doğrudan ilgilendirdiğini düşünüyoruz. Bu nedenle müsabaka hakemi Halil Umut Meler ve VAR hakemi Fırat Aydınus ile AVAR hakemlerinin arasında geçen konuşmaların yayınlanmasını talep ediyoruz" dedi.

"KONUŞMALAR NEDEN GİZLİ"

Tüm Süper Lig maçlarındaki VAR konuşmalarının şeffaf bir şekilde açıklanması gerektiğine de belirten Şahin, "Hafta sonu Akyazı'da bir uçak düştü ve biz bu uçağın neden düştüğünü öğrenebilmek amacıyla o kara kutunun açılmasını istiyoruz. Sadece Trabzonspor için değil tüm Süper Lig maçlarındaki VAR konuşmaları şeffaf bir şekilde açıklanmalıdır. Mesela Hollanda 1'inci Lig'de de VAR uygulaması var. Orada VAR'a gidilen bütün pozisyonlarda hakemlerin kendi aralarındaki telsiz konuşmaları canlı veriliyor ve herkes izliyor. Bizde neden gizli" ifadelerini kullandı.

- Trabzon

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.01.2019 01:58 Kaynak: DHA

Futbol, Trabzonspor, Haluk Şahin, Spor
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