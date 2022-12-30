Haluk Tekinşen: 2008 Yılından Beri Kariyer Hayatımda Güzel Bir Yolculuk İçindeyim - Son Dakika
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Haluk Tekinşen: 2008 Yılından Beri Kariyer Hayatımda Güzel Bir Yolculuk İçindeyim

30.12.2022 16:09
Haluk Tekinşen: 2008 Yılından Beri Kariyer Hayatımda Güzel Bir Yolculuk İçindeyim

2005 yılından beri Dubai'de yaşamına devam eden ve Berke Global Holding'in CEO'su olan Haluk Tekinşen, 2008 yılından beri kariyer hayatında güzel bir yolculuk içinde olduğunu belirtti: "Berke Global Holding'e 2008 yılından beri liderlik ediyorum. İş danışmanlığı şirketi olarak çalışmalarımıza global anlamda devam ediyoruz. 2008 yılı kariyer hayatım için önemli bir yıldı.

O yıldan beri kariyer hayatımda güzel bir yolculuk içinde olduğumu söyleyebilirim."

Girişimcilik alanında çok önemli çalışmalarda bulunan, aynı zamanda Berke Global Holding'de de CEO görevinde bulunan ve şirketin yatırımcısı olan Haluk Tekinşen, kariyer yolculuğunun her zaman devam ettiğini ve bu yolculukta başarı elde etmek için gerçekleştirilen çalışmaların çok önemli olduğunu belirtti: "Biliyorsunuz kariyer hayatı oldukça uzun soluklu bir dönem. Sürecin etkili bir şekilde devam edebilmesi için yenilikçi çalışmalar içinde olmak gerekiyor. Bir insan her zaman aynı sektörde faaliyet göstermeyebilir. Bu nedenle insanların kendilerini farklı alanlarda da geliştirmesi gerekiyor."

Berke Global Holding ile Keyifli Yolculuğum Başladı

Kariyer yolculuğunda en önemli adımın 2008 yılı olduğunu belirten Haluk Tekinşen, "Berke Global Holding olarak çok farklı alanlarda çalışmalarımız mevcut. Perakende satış alanları, restoranlar, ofis alanları, kreş olmak üzere birçok alanın inşa edilmesine katkıda bulunduk. Ayrıca endüstriyel tesislere bakım hizmetleri de sunmaktayız. Geniş bir çalışma alanımız mevcut. Bu durum, sektörde önemli çalışmalarda bulunmamıza olanak tanıyor. Açıkçası kariyer hayatımda Berke Global Holding çok önemli bir yere sahip. Çünkü hayallerimi gerçekleştirebiliyorum." Sözleriyle Berke Global Holding çalışma alanlarından bahsetti.

İş Danışmanlığı Şirketi Olarak Faaliyet Gösteriyoruz

Berke Global Holding'in temel olarak iş danışmanlığı şirketi olarak faaliyet gösterdiğini belirten Haluk Tekinşen, "Başlıca hizmetimiz inşaat ve proje yönetimi. Bunun yanı sıra farklı konularda da hizmet verdiğimizi söyleyebilirim. Bizim için önemli olan müşteri memnuniyetini sağlamak. Açıkçası kariyer hayatımda her zaman başarıyı hedeflediğim için Berke Global Holding'in kariyer hayatım açısından önemli bir konumda olduğunu ifade etmem mümkün. Deneyimli bireylerden meydana gelen bir kadromuz mevcut. Bu sayede çalışmalarımızı oldukça titiz bir şekilde gerçekleştirebiliyoruz."

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