Haluk Ulusoy'un acı günü

TFF, Süreyya Ulusoy için yayımladığı taziye mesajında, "Merhume Süreyya Ulusoy'a Allah'tan rahmet; Sayın Haluk Ulusoy, ailesi ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy'un annesi Süreyya Ulusoy'un vefat etti. Süreyya Ulusoy'un cenazesi yarın Levent Camii 'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

Türkiye Futbol Federasyonu eski Başkanı Haluk Ulusoy 'un annesi Süreyya Ulusoy'un vefat etti.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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