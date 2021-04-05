Haluk Yıldız Yeniden YOMSAD Başkanlığına seçildi - Son Dakika

Haluk Yıldız Yeniden YOMSAD Başkanlığına seçildi

05.04.2021 11:56
Haluk Yıldız Yeniden YOMSAD Başkanlığına seçildi, System.String[]

MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği'ın 30 Mart tarihinde gerçekleşen 25. Olağan Genel Kurulu'nda, ağaç bazlı panel sektörünün tecrübeli ismi, Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, oy birliğiyle yeniden dernek başkanı seçildi.

MDF ve Yonga Levha Sanayicileri Derneği (YOMSAD) üyeleri, yeni yönetimi belirlemek üzere 30 Mart 2021 Salı günü 25. Olağan Genel Kurul'da bir araya geldi. 2018, 2019 ve 2020 yıllarında gerçekleştirilen faaliyetlerin aktarıldığı toplantıda, Başkan Haluk Yıldız öncülüğünde yürütülen çalışmalar ve sektörel girişimler üyelerle paylaşıldı. Toplantının ardından yapılan seçimde, Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız oy birliğiyle bir kez daha YOMSAD Başkanlığına seçildi.

Yıldız: "Yerli ve milli üretimimizle ekonomideki payımızı artırmaya odaklanacağız"

Seçimin ardından yaptığı konuşmada, kendisine ve yönetime seçilen üyelere gösterilen ilgi ve güvene teşekkürlerini sunan Başkan Haluk Yıldız şunları söyledi: "Türkiye ağaç bazlı panel sektörü olarak, global çapta işler başarmaktayız. Zorlu pandemi koşullarına rağmen, 2020 yılı boyunca sektör olarak bir dizi riski üstlenerek tam kapasiteye yakın çalıştık. Ülkemizde üretilen yonga levha ve MDF'nin yaklaşık % 80'ini iç piyasaya vererek katma değerli ürün arzını destekliyoruz. Önümüzdeki dönemde, sektörümüz için elbirliğiyle çalışmaya ve birlikte değer üretmeye gayret edeceğiz. Umuyoruz ki, yenilenebilir ham maddeye dayanan yerli ve milli üretimimizle Türk ekonomisindeki payımızı daha da artıracağız."

Kastamonu Entegre CEO'su Haluk Yıldız, YOMSAD Başkanlığının yanı sıra, TOBB Türkiye Orman Ürünleri Meclisi Başkanlığı görevini de başarıyla sürdürüyor.

Haluk Yıldız Yeniden YOMSAD Başkanlığına seçildi

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Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Haluk Yıldız Yeniden YOMSAD Başkanlığına seçildi - Son Dakika


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