Ham çelik üretimi arttı - Son Dakika

Ham çelik üretimi arttı

02.12.2020 11:33
Ham çelik üretimi arttı, System.String[]

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 4,2 artarak 29,1 milyon ton oldu.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-ekim döneminde yıllık bazda yüzde 4,2 artarak 29,1 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19,4 yükselişle 3,2 milyon tona ulaştı. Ocak-ekim döneminde ise ham çelik üretimi de yıllık bazda yüzde 4,2 artarak 29,1 milyon tona çıktı.

Ekim ayında nihai mamul tüketimi yüzde 27,6 yükselişle 2,5 milyon tona ulaştı. Ocak-ekim döneminde ise nihai mamul tüketimi yüzde 16,2 artışla 24,4 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

İhracat hem miktar hem değer bazında azaldı

Çelik ürünleri ihracatı, ekim ayında miktarda yüzde 1,6 azalarak 1,5 milyon ton, değerde ise yüzde 0,2 düşüşle 791 milyon dolara geriledi.

İhracat, ocak-ekim döneminde, 2019 yılının aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 10,5 azalarak 13,3 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 18 düşüşle 6,8 milyar dolar seviyesine indi.

İthalat ise ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 2,2 artışla 963 bin tona ulaşırken, değerde yüzde 3,1 azalışla 628 milyon dolara geriledi.

Yılın 10 aylık döneminde ise ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre, miktar yönünden yüzde 8,2 artışla 10,4 milyon ton olarak gerçekleşti. Bu dönemde ithalat değer yönünden yüzde 4,2 azalarak 6,2 milyar dolar oldu.

Ocak-Ekim 2019 döneminde yüzde 127 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın 10 aylık döneminde ise yüzde 109 seviyesine düştü.

Dünya çelik üretimi 10 aylık dönemde azaldı

Açıklamada, Dünya Çelik Derneğince duyurulan verilere de yer verildi. Buna göre, ekimde dünya ham çelik üretimi, 2019'un aynı ayına kıyasla yüzde 7 artış kaydederek 161,9 milyon ton, yılın 10 ayında ise yüzde 2 azalışla 1,51 milyar ton oldu.

Söz konusu dönemde, Çin'in ham çelik üretimi, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 5,5 artışla 873,9 milyon tona yükseldi.

İkinci sıradaki Hindistan'ın ham çelik üretimi ise yüzde 14,4 azalışla 79,68 milyon tona, üçüncü sırada bulunan Japonya'nın üretimi de yüzde 18,4 düşüşle 68,4 milyona geriledi.

"Ticareti engelleyici tavır bir an önce sonlandırılmalı"

Açıklamada yer verilen sektör değerlendirmesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) döneminin daraltıcı etkilerine rağmen Türk çelik sektörünün üretimini artırdığına işaret edilerek, aynı dönemde çelik tüketimindeki artışın yüzde 16 olduğu aktarıldı.

Bu gelişmelerin, yılın son ayları için iyimser beklentileri artırdığı vurgulanarak, tüketimin ise yaklaşık yüzde 50'sinin ithalatla karşılandığı ve bu sebeple kapasite kullanım oranının yeterince artmadığı belirtildi.

Açıklamada, AB Komisyonu'nun Türkiye'nin çelik ihracatını kısıtlamaya devam ettiği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Her 6 ayda bir revize edilerek sıkılaştırılan kota kısıtlaması, damping soruşturması ve telafi edici işlem vergisi soruşturmasının ardından kasımda Avrupa Çelik Birliğinin talebi üzerine, AB Komisyonu, geçmişe yönelik vergi uygulamak için ithalatı kayıt altına almaya karar verdi.

Dünyanın 100'den fazla ülkesine ihracat gerçekleştiren Türk çelik sektörü, AB'nin sürdürmekte olduğu ticareti engelleyici tavrının bir an önce sonlandırılmasını ve aramızda bulunan anlaşmalara uygun olarak adil ticarete dönülmesi konusunda karşılıklı çabaların artırılmasını beklemektedir. AB'ye hala karşı tedbir alınmamış olması, rahatsızlıklara yol açmaktadır."

Avrupa Birliği, Türkiye, Ocak, Ekim, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ham çelik üretimi arttı - Son Dakika Ekonomi


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