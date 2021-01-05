Ham çelik üretimi arttı - Son Dakika

Ham çelik üretimi arttı

05.01.2021 15:41
Ham çelik üretimi arttı, System.String[]

Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 4,9 artarak 32,4 milyon ton oldu.

Türkiye'nin ham çelik üretimi, geçen yılın ocak-kasım döneminde yıllık bazda yüzde 4,9 artarak 32,4 milyon ton oldu.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi Kasım 2020'de bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11,6 yükselişle 3,2 milyon ton olarak gerçekleşti.

Ocak-kasım döneminde ise ham çelik üretimi yıllık bazda yüzde 4,9 artarak 32,4 milyon tona çıktı.

Kasımda nihai mamul tüketimi yüzde 8,8 yükselişle 2,6 milyon tona ulaştı. Ocak-kasım döneminde nihai mamul tüketimi yüzde 15,5 artışla 27 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

İhracat hem miktar hem değer bazında arttı

Çelik ürünleri ihracatı, kasımda miktarda yüzde 25 artışla 1,5 milyon ton, değerde ise yüzde 30,3 artışla 818 milyon dolar oldu.

İhracat, ocak-kasım döneminde 2019 yılının aynı dönemine kıyasla miktar itibarıyla yüzde 7,8 azalarak 14,8 milyon ton, değer itibarıyla yüzde 14,6 azalışla 7,6 milyar dolar seviyesine indi.

İthalat ise kasım ayında 2019 yılının aynı ayına göre, miktar yönünden yüzde 23,1 artışla 1,1 milyon tona, değer yönünden yüzde 22,9 artışla 770 milyon dolara çıktı.

Geçen yılın 11 aylık döneminde ithalat, bir önceki yılın aynı dönemine göre miktar yönünden yüzde 9,5 artışla 11,5 milyon ton oldu. Değer yönünden yüzde 1,8 azalarak 7 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada yer verilen sektör değerlendirmesinde, Türkiye'nin kasım ayında çelik ürünleri ihracatında gözlenen artışın, geçmiş dönemdeki ihracat taahhütlerinden kaynaklandığı belirtildi.

Açıklamada özetle şunlar kaydedildi:

"İhracatın daha karlı olduğu için değil, kontratlardan kaynaklanan bir yükümlülük olduğu için yapılmış olduğu, bu ayda gerçekleşen yüzde 20 civarındaki fiyat artışlarının ihracata yansıtılmamış olmasından da net bir şekilde anlaşılmaktadır. Nitekim aralık ayı rakamları henüz açıklanmamış olmakla birlikte aralık ayında çelik sektörümüzün yurt içi tedarike öncelik verdiği bilinmektedir. 2021 yılının ilk çeyreğinden itibaren dünya ve Türk çelik sektöründe daha istikrarlı bir döneme geçileceği değerlendirilmektedir."

İhracat, Türkiye, Kasım, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ham çelik üretimi arttı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

Fatih Altaylı'dan Boğaziçi Üniversitesi'nin kapısına asılan kelepçeyle ilgili çağrı: Takanı bulun ve cezalandırın 86 yaşındaki yaşlı adamın katili, torunu çıktı Erdoğan ile gazeteciler arasında güldüren diyalog: Gün boyunca 3 binden fazla adım atmışım, siz çok söylediniz Oyuncu Rüzgar Aksoy'a saldıran köpeğin sahibine 1,5 yıl hapis istendi Eşini ve en yakın arkadaşını öldüren zanlı: Amacım ikisini de ayağından vurup ailelerinin kapısına atmaktı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan MHP lideri Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti Ukraynalı Kristina son mesajını evli sevgilisine yollamış: Ben ölürsem aileme bakar mısın? Son Dakika! İstanbul'da kar yağışı ile ilgili haberlere Meteoroloji'den yanıt: Bilgimiz dışında yapılmıştır
TOBB ve Halkbank KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı TOBB ve Halkbank KOBİ'leri rahatlatacak finansman anlaşması imzaladı         
16:00
Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı Oyuncu Jessie Cave'in 3 aylık bebeği koronavirüse yakalandı         
15:55
Son Dakika: Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı Son Dakika: Lille'de forma giyen Yusuf Yazıcı'nın koronavirüs testi pozitif çıktı         
15:44
Aile fertleri sopa ve coplarla birbirine girdi! Sokak ortasındaki kavga kamerada Aile fertleri sopa ve coplarla birbirine girdi! Sokak ortasındaki kavga kamerada         
14:56
Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi Oyuncu Sanem Yeles, 5 aylık hamile olduğunun müjdesini verdi         
14:12
Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti Mali'deki hava saldırısında en az 100 kişi hayatını kaybetti         
13:39
Ablası gözlerinin önünde katledilen kız kardeş, dehşet anlarını anlattı: Defalarca ateş etti, bir şey yapamadık Ablası gözlerinin önünde katledilen kız kardeş, dehşet anlarını anlattı: Defalarca ateş etti, bir şey yapamadık         
13:23
Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı Korona tedbirlerine uymayıp 24 kez ceza yiyen esnafa şok! Dükkanı 15 günlüğüne kapatıldı         
13:04
Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş Yılbaşı pastasından tektaş yüzük çıkınca şaşkına döndü! Günün şanslı müşterisiymiş         
12:34
Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım Ceza yiyen trafik magandasından ilginç tehdit: Burada gözünüzün önünde drift atacağım         
11:15
Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı Binlerce kişiyi dolandıran Tosuncuk'un belgeseli Exxen'de! İlk fragman yayınlandı         
11:06
Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı Koronadan çekinerek hastaneye gitmeyen kadının karnından 6 kiloluk kitle çıkarıldı         
11:05
İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı İş yapamayan esnaf davullu-zurnalı 'sokak indirimi' yaptı, vatandaş düğün sandı         
10:26
Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti Şaşkına uğratan görüntü! Vicdansız kadın, kaldırımdaki fidanı parçalayıp yoluna devam etti         
10:21
25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor 25 yıldır gassal olarak çalışan kadın yaşadıklarını anlattı: Benden herkes korkuyor         
09:28
Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor Erdemir, Kümaş Manyezit'i 340 milyon dolara satın alıyor         
09:03
Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya Şeyma Subaşı'ndan Acun Ilıcalı'ya "sevgili" göndermesi: Benim şefim seninkinden daha iyi         
22:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.01.2021 16:14:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ham çelik üretimi arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei