Ham çelik üretimi azaldı - Son Dakika
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Ham çelik üretimi azaldı

6 saat önce

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 azalışla 30,9 milyon tona geriledi.

Ham çelik üretimi azaldı, System.String[]

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-kasım döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10,4 azalışla 30,9 milyon tona geriledi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, çelik üretimi kasımda 2018'in aynı ayına kıyasla yüzde 8,1 azaldı, bir önceki aya göre ise yüzde 7,4 artarak 2,9 milyon ton oldu.

Kasımda yıllık bazda elektrik ark ocaklı tesislerin üretimi yüzde 11, entegre tesislerin üretimi yüzde 1,7 düştü.

Ocak-kasım dönemi

Ham çelik üretimi, yılın 11 ayında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10,4 azalışla 30,9 milyon tona geriledi.

Bu dönemde, elektrik ark ocaklı tesislerde üretim yüzde 12,6 düşüşle 20,9 milyon ton, entegre tesislerde üretim de yüzde 5,3 azalışla 10 milyon ton olarak gerçekleşti.

Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 04:22 Kaynak: AA
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