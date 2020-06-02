Ham çelik üretimi azaldı - Son Dakika

Ham çelik üretimi azaldı

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 azalarak 11,2 milyon tona geriledi.

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Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,1 azalarak 11,2 milyon tona geriledi.

Türkiye Çelik Üreticileri Derneğinden (TÇÜD) yapılan açıklamaya göre, ham çelik üretimi nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 26,3 azalışla 2,3 milyon ton seviyesinde gerçekleşti.

Ham çelik üretimi ocak-nisan döneminde ise yüzde 0,1 azalışla 11,2 milyon ton oldu.

Nihai mamul çelik tüketimi, nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 44,1 azalarak 1,4 milyon tona geriledi. Söz konusu tüketim, ocak-nisan döneminde ise yüzde 15 azalışla 9,2 milyon ton olarak kaydedildi.

Çelik ihracatında azalış

Dış ticaret açısından değerlendirildiğinde, Türkiye'nin çelik ürünleri ihracatı nisanda miktar bazında yüzde 21,6 azalışla 1,5 milyon tona geriledi. Söz konusu ihracat değer bazında da yüzde 27,7 azalarak 1 milyar dolar oldu.

Çelik ürünleri ihracatı, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 14,4 azalışla 6,6 milyon ton, değer bazında ise yüzde 18 azalarak 4,7 milyar dolara geriledi.

İthalat ise nisanda geçen yılın aynı ayına göre miktar bazında yüzde 54,6 azalışla 563 bin tona, değer bazında yüzde 47,8 azalarak 504 milyon dolara düştü.

Türkiye'nin çelik ürünleri ithalatı, ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre miktar bazında yüzde 5,6 artışla 4,2 milyon tona yükselirken, değer bazında yüzde 4,6 azalarak 3,1 milyar dolara geriledi.

Geçen yılın ilk 4 ayında yüzde 172 olan ihracatın ithalatı karşılama oranı, bu yılın aynı döneminde yüzde 148 oldu.

Sektöre ilişkin gelişmelerin de değerlendirildiği açıklamada, dünya genelinde ham çelik üretiminin nisanda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 azalışla 137 milyon tona, yılın ilk 4 ayında ise yüzde 4,1 azalışla 581 milyon tona gerilediği bildirildi.

Açıklamada, Çin'in ham çelik üretimi ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı döneminde göre yüzde 1,3 artarak 320 milyon tona yükselirken, Japonya'nın üretiminin yüzde 8,6 azalışla 30,7 milyon tona, Hindistan'ın üretiminin ise yüzde 21,1 azalarak 30,1 milyon tona gerilediği ifade edildi.

Avrupa Birliği'nin (AB), Türkiye'den çelik ithalatına karşı uyguladığı koruma önlemlerine devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Ülkemizin, AB ile aramızdaki STA ve Gümrük Birliğine uyma konusunda azami hassasiyet gösterdiği ortada iken, AB'nin ülkemize karşı uyguladığı koruma politikalarındaki keskin tavrı anlaşılamamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Gelecek dönemde AB tarafından uygulanan söz konusu tedbirlerin ağırlaştırılabileceği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"29 Mayıs 2020 tarihinde, AB Komisyonu tarafından Dünya Ticaret Örgütü'ne gönderilen bildirimde, AB'nin önümüzdeki dönem için şartları daha da kısıtlayacağı, ağırlıklı bir şekilde ülkemizi hedef alan yaklaşımlarını arttıracağı ve bu durumun AB bölgesine yönelik ihracatımızın önemli ölçüde gerilemesine yol açacağı anlaşılmaktadır. Söz konusu gelişme, AB'nin atacağı adımlar için daha fazla gecikilmeksizin, süratle karşı tedbirlerin alınmasını zorunlu kılmaktadır."

Avrupa Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2020 05:57 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Ham çelik üretimi azaldı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

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