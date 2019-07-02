Son Dakika Haberleri: Ham çelik üretimi yüzde 10 azaldı
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Ham çelik üretimi yüzde 10 azaldı

1 saat önce

Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 14,3 milyon ton olarak gerçekleşti.

Ham çelik üretimi yüzde 10 azaldı, System.String[]
Türkiye'nin ham çelik üretimi, ocak-mayıs döneminde, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 azalışla 14,3 milyon ton olarak gerçekleşti.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 11:23 
Türkiye, Ekonomi
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