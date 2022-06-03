"Ham karpuz timleri" tarlada denetimde

Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan, ziraat odaları tarafından desteklenen "ham karpuz timleri", hasat süresince tarlalarda denetimler yaparak tadı, aroması, kokusu ve rengiyle tescilli Adana karpuzunun marka değerinin korunmasını sağlayacak.

Türkiye'de karpuz üretiminin yüzde 20'sinin yapıldığı Adana'da mayıs ayı başında başlaması gerekirken bu yıl soğuk hava nedeniyle iki hafta geç başlayan karpuz hasadı, örtü altı üretim yerlerinde sürüyor.

Karpuz hasadında en büyük sorun olan ve üretici, tüketici ile karpuz ticareti yapanlar dahil tüm kesimleri mağdur eden ham karpuz hasadının önüne geçilmesi için Adana Tarım ve Orman Müdürlüğünce 5 yıl önce oluşturulan "ham karpuz timleri", bu yıl da tarlalarda denetime başladı.

Üçer personelden oluşan 20 ayrı "ham karpuz timi", üreticilerin hasat yapma talebine göre her gün ortalama 40 tarlada denetim gerçekleştiriyor. Denetimlerde karpuzun olgunlaşma durumunu kontrol eden ekipler, seçtikleri karpuzları kesip tadı ve rengini kontrol ederek hasada izin veriyor.

Denetimlerde ham karpuz hasadına izin vermeyen ekipler, ham olarak toplanmış karpuzlara rastladıklarında da ürünün imha edilmesine karar veriyor. Ekipler, zaman zaman yollarda da karpuz yüklü kamyon ve traktörleri denetliyor.

Ürün hasadın yapıldığı mayıs ayının başlarından sona erdiği ağustos ortasına kadar görev yapan ekipler, denetimlerle hem Adana karpuzunun marka değerini koruyor hem de tüketiciye ham karpuz satışının önüne geçiyor.

Timlerin denetimleri kaliteyi ve standardı koruduğu için memnuniyetle karşılanıyor.

Hasat iznine uymayanlara kolluk güçleri aracılığıyla müeyyideler uygulanıyor

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, AA muhabirine, kentte bu yıl 95 bin dekar alanda karpuz üretimi yapıldığını belirtti.

Karpuzda en önemli konulardan biri olan erken hasadın, dolayısıyla ham karpuzun piyasaya sürülmesinin önlenmesiyle ilgili çalışmalar yaptıklarına dikkati çeken Tekin, şöyle konuştu:

"İlçe ve il müdürlüklerimizde karpuz timleri var. Ekipler hasat yapmayı planlayan üreticinin tarlasına gidip denetim yapıyor. Hasada uygun ise izin veriyoruz, uygun değilse bekletiyoruz. Halde denetimler yapıyoruz. Hasat iznine uymayanlara kolluk güçleri aracılığıyla müeyyideler uyguluyoruz, ham karpuzları da imha ediyoruz. Böylece halkımızın güvenli şekilde olgun karpuza erişimini sağlamış oluyoruz. Adana karpuzu tescilli olduğu için biz marka değerini korumakla görevliyiz. Bunun için Valilik desteğiyle kolluk güçleri, ziraat odaları, üretici birlikleri iş birliğinde mücadelemizi veriyoruz. Bu işte iyice profesyonelleştik. Üreticilerimiz de bu kurala uyarak artık hasat gerçekleştiriyor."

Tekin, ham karpuz hasadının ilk aşamada tüketici için mağduriyet yaşattığını ve işini hakkıyla yapan üreticiye de haksız rekabet nedeniyle büyük zarar verdiğini dile getirdi.

Muhammet Ali Tekin, "Ham karpuz hasadının önlenmesi aslında temelde üreticiyi koruyor. Karpuz fiyatları belli bir dengede tutuluyor, ham karpuz piyasaya girdiğinde fiyat hızla düştüğü için işini doğru yapan üretici mağdur oluyor. Adana karpuzunun marka değeri de zarar görüyor. Bunların önüne geçmek için bu uygulamayı ısrarla sürdürüyoruz ve uygulamada da başarılıyız." diye konuştu.

Üreticiler de destekliyor

Adana Karpuzcular Derneği Başkanı İbrahim Savaş da karpuzda ülke üretiminin yüzde 20'sinin Adana'da gerçekleştirildiğini söyledi.

Adana karpuzunun adını yurt dışında da duyurup uluslararası bir marka olma yolunda ilerlediğini anlatan Savaş, özellikle Rusya ile Avrupa ve Körfez ülkelerine ihraç edildiğini belirtti.

Karpuz hasadının bu yıl sorunsuz başlayıp devam ettiğini belirten Savaş, "ham karpuz timleri"ne üretici olarak destek verdiklerini dile getirerek, şöyle dedi:

"Bir meyveye verilen para, emeğin karşılığıdır. Üreticinin ürettiği mahsulün insanların doya doya, lezzetiyle, tadına vararak yemesi için o ürünün belli bir hasat dönemi vardır. Bu dönemleri sektördeki herkes bilir fakat bazen sektörde kurnazlık yapmaya çalışan arkadaşlarımızın olgunlaşmadan hasat yapmasına müsaade etmemeye gayret ediyoruz. Bu şekilde hem üreticinin hem tüketicinin hakkını korumayı amaçlıyoruz."

"Ham karpuz alan kişi bir daha karpuz yemez"

Tarlasında ham karpuz timlerinin denetleme yaptığı üretici Kamil Kayar da ekiplerin onayı sonrası hasada başlayacağını belirterek, "Timlerin gezerek karpuzla ilgilenmesi, ürünü kontrol etmesi bizim çok hoşumuza gidiyor. En azından mal değer kaybetmiyor, değerinde gidiyor, halkımıza da yetişmiş düzgün mal göndermiş oluyoruz." dedi.

Üretici Ahmet Kayar da timlerin üzerlerine düşen görevi fazlasıyla yaptığını anlattı.

Kayar, "Ham karpuz hasadıyla bazıları 3 kuruş para kazanırken zararı bize ve tüketiciye dokunur. Erken hasat, hakkıyla karpuz üreteni olumsuz etkiler, ham karpuz alan kişi bir daha karpuz yemez olan yine üreticiye olur." diye konuştu.

Karpuz ticareti yapan Siraç Orhan da ham karpuzun piyasaya sürülmesinin bu işin ticaretini yapan kendilerini de çok mağdur ettiğine değinerek, denetimlerden çok memnun olduklarını, bu tür uygulamaların mümkün olan diğer tarım ürünlerinde de yaygınlaştırılabileceğini kaydetti.

İyi ve olgunlaşmış karpuz nasıl seçilir?

Timde görev yapan ziraat mühendisi Ahmet Avcu da ham karpuz ile olgunlaşmış karpuzun nasıl ayırt edilebileceğini uygulamalı gösterdi.

Avcu, karpuzun özellikle yere temas eden kısmında sarı ve krem rengi değişimi olması, bitkiye bağlandığı meyve sapının ince ve kuru olması, ayrıca karpuzun renginin parlak değil mat ve koyu yeşil olması gibi kriterlerle, olgunlaşmış karpuzun ham karpuzdan ayırt edilebileceğini söyledi.

Açık yeşil, parlak ve canlı renge sahip karpuzların ham olduğuna vurgu yapan Avcu, ayrıca ham karpuzun meyve sapının kalın ve yaş olduğunu belirtti.

Avcu, sulu, içi kırmızı renk almış ve şeker oranı ideal seviyeye ulaşmış ürünün kaliteli karpuz olduğunu, ham kalmış ve belirli kalitede olmayan karpuzlarda bu kriterlerin bulunmadığını sözlerine ekledi.