"Ham karpuz timleri" tarlalarda görev başında - Son Dakika

"Ham karpuz timleri" tarlalarda görev başında

25.05.2021 20:52

"Ham karpuz timleri" tarlalarda görev başında Adana'da karpuz hasadı devam ediyor Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin: "Uygulamayla hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyoruz" "Eskiden kabak karpuz hikayeleri vardı, artık yok" Karpuz üreticisi Edip Acar: "Denetimlerden...

"Ham karpuz timleri" tarlalarda görev başında

Adana'da karpuz hasadı devam ediyor

Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin:

"Uygulamayla hem üreticiyi hem de tüketiciyi koruyoruz"

"Eskiden kabak karpuz hikayeleri vardı, artık yok"

Karpuz üreticisi Edip Acar:

"Denetimlerden memnunuz"

ADANA - Türkiye'nin karpuz üretiminin önemli bir kısmını karşılayan Adana'da, meyve olgunlaşmadan yapılan hasadın önüne geçmek için kurulan 'ham karpuz timleri' tarlada ham karpuzların tüketiciye sunulmasının önüne geçmeye çalışıyor.

Karpuz üretiminde Çin'den sonra ikinci sırada yer alan ve Türkiye'nin yüzde 20-25 oranındaki ihtiyacının karşılandığı Adana'da hasat sürüyor. Tadı, aroması, kokusu ve rengiyle ünlü Adana karpuzunun marka değerinin korunması için 2016 yılında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve ziraat odalarınca "ham karpuz timleri" oluşturuldu.

Timler, hasatları tarlalarda takip ederek, ham karpuzların vatandaşlara ulaşmasının önüne geçmeye çalışıyor. Karpuz ekiminin fazla olduğu ilçelerde çalışan timler, olgunlaşmadan hasat edildiği belirlenen karpuzları valilik kararıyla imha ettiriyor.

Hasat yapacağını bir gün önceden bağlı olduğu ilçe tarım müdürlüğüne bildiren üreticinin tarlasında ham karpuz timleri karpuzun olgunlaşıp olgunlaşmadığı kontrol ediyor. Ardından da hasat işlemine onay veriyor.

Hasat sırasında İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Adana Tarım ve Orman Müdürü Muhammet Ali Tekin, uygulamayla hem vatandaşın ham karpuz yemesinin önüne geçildiğini hem de Adana karpuzunun marka değeri korunduğunu söyledi. Tekin, "Adana'da eskiden ham karpuz, kabak karpuz hikayeleri vardı. Bizde bunun için ham karpuzu önleyici timler kurduk. Adana'da şuanda 10 tane ekip var ve bu ekipler tarlaları gezerek uygun olan karpuzlara hasat izni veriyor. Bizler izni verdikten sonra da bırakmıyoruz ve gerçekten hasat doğru mu yapılıyor diye kontrol ediyoruz" diye konuştu.

"Hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak istiyoruz"

Mayıs ayının sonuna kadar hasat yapılan tarlaları ekiplerin tek tek gezeceğini kaydeden Tekin, "İlk hedefimiz vatandaşın karpuzunun olgun olarak hasat edilmesi ve tüketicinin olgun karpuzu tüketmesini sağlamaya çalışıyoruz. Vatandaş marketten kilosu 5-6 liraya karpuz alınca ve ham çıkınca bütün hevesi yerle bir oluyor. Ham karpuzlar piyasada sürüldüğünde fiyat düşüyor. Kilogramı şuanda 3 buçuk 4 liraysa, ham karpuzlar çoğaldıkça piyasada fiyatlar 1-2 liraya kadar düşüyor. Hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumak istiyoruz. Eskiden kabak karpuz hikayeleri vardı ve onlar artık kalmadı" ifadelerini kullandı.

Karpuz üreticisi Edip Acar ise 'ham karpuz timleri'nin çok faydalı olduğunu söyleyerek, "Bu uygulama bizleri çok memnun ediyor. Ham karpuzu evine götüren kişi bir daha götürmez. Elimizden geleni en iyi şekilde yapalım ve ham karpuz hasat etmeyelim" dedi.

Ham karpuz timleri tarlalarda görev başında
Ham karpuz timleri tarlalarda görev başında
Ham karpuz timleri tarlalarda görev başında
Ham karpuz timleri tarlalarda görev başında

Muhammet Ali, Hasat, Tarım, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'Ham karpuz timleri' tarlalarda görev başında - Son Dakika Ekonomi


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