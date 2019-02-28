Ham Kürkte Ötv'nin Kalkması Kıymetli Kürk İhracatını Katlayacak"

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, ham kürkler ve tabaklanmış, aprelenmiş kürklerde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) sıfıra indirilmesine ilişkin, "Bugün yayınlanan karar ile 15 milyar dolar değerindeki kıymetli kürk pazarında artık daha etkin...

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği (İDMİB) Başkanı Mustafa Şenocak, ham kürkler ve tabaklanmış, aprelenmiş kürklerde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) sıfıra indirilmesine ilişkin, "Bugün yayınlanan karar ile 15 milyar dolar değerindeki kıymetli kürk pazarında artık daha etkin rol oynayacağız. Bu karar ile kıymetli kürk ihracatımızı katlayacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.



Şenocak, ham kürkler ve tabaklanmış, aprelenmiş kürklerde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) sıfıra indirilmesine ilişkin yazılı açıklama yaptı.



Kıymetli kürkün ham maddesinde ÖTV'nin sıfırlanmasının büyük önem taşıdığını vurgulayan Şenocak, "Ülkemiz dünyada 15 milyar dolar değerinde bir pazara sahip olan kıymetli kürkü üretebilecek 3-4 ülkeden bir tanesi. Ancak rakip ülkelerde olmayan ve yüzde 43'lere ulaşan KDV ve ÖTV yükü üretimimizi zorlaştırmaktaydı. Dünyanın en önemli kıymetli kürk ihracatçısı olabilecek sektörümüz dünya pazarından yeterli payı alamamaktaydı. Sektör olarak ham kürkte ÖTV'nin sıfırlanmasını büyük mutlulukla karşılıyoruz. Ham maddede ÖTV'nin kalkmasından sonra ihracatımızı çift haneli oranlarda artıracağımızdan ve dünyadaki sıralamamızı 2-3 basamak yukarı çıkaracağımızdan hiç şüphemiz yok. Bu pazarda artık daha etkin rol oynayacağız. Bu karar ile kıymetli kürk ihracatımızı katlayacağımıza inanıyorum. İhracat hedeflerimizi daha da yukarılara taşıyacağız. İhracatın önündeki engellerin kalkması hem sektörümüzü hem de ülkemizi rahatlatacak." değerlendirmesinde bulundu.



Şenocak, Türkiye'de kıymetli kürk için canlı hayvan üretimi olmadığını belirterek, sadece ham madde ve yarı mamul alıp üretim yapıldığını anımsattı.



Söz konusu ürünlerin üretiminde kullanılan hayvanların neredeyse tamamı çiftliklerde üretildiğini dikkati çeken Şenocak, şunları kaydetti:



"Ham maddeye erişimde ÖTV'nin kalkmasıyla birlikte kayıt dışının da önüne geçilmiş olacak. Artık kayıt dışı işler kayıt içine alınabilecek. İDMİB olarak kıymetli kürkün ham maddesinde ÖTV'nin kalkması için yoğun çaba gösterdik. Burada özellikle vurgulamak istediğim husus mamul üründe ÖTV yüzde 20'den 25'e çıkarıldı. Bu tam olarak bizim de talebimizdi. Yurt içinde tüketilen kıymetli kürkte ÖTV'nin arttırılmasını destekledik, destekliyoruz. Bugün resmi gazetede yayınlanan karar ile ürünün üretilmesi için gerekli olan ham madde erişimine kolaylık sağlandı. Dolayısıyla kürkte ÖTV kalktı algısı tamamen yanlıştır, aksine ÖTV artmıştır. Bu uygulamanın biz ihracatçıları korumak amacıyla çıkarıldığını vurgulamakta da fayda görüyorum. Hükümetimizin bu noktada üretici ve ihracatçıyı düşünerek atmış olduğu bu adımı doğru anlamamız ve yorumlamamız lazım."

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Deprem Kahini'nden İstanbul İçin Korkutan Uyarı: Türkiye'de 7 Büyüklüğünde Deprem Olacak

Bakırköy Adliyesine Baltayla Girmeye Çalışan Zanlı Gözaltına Alındı

Ambulansa Yol Vermeyen Magandaya 324 Lira Ceza Kesildi

İstanbul'da Çocuğu Olmayan Ailelere Taşıyıcı Annelik Yapan Şebeke Çökertildi