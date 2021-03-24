Ham madde konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor - Son Dakika

Ham madde konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor

24.03.2021 10:12

Ham madde konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor Bir çok kişi üretime ara vermek zorunda kaldı İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, ham madde sıkıntısıyla ilgili açıklama yaptı.

Ham madde konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor

Bir çok kişi üretime ara vermek zorunda kaldı

BURSA - İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, ham madde sıkıntısıyla ilgili açıklama yaptı.

Konuyla ilgili açıklama yapan İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Çok ciddi ve bizleri üst seviyede rahatsız eden bir konu. Ham madde eksikliğini özellikle başta MDF, sunta, cam ayna gibi benzeri ürünlerde 10. aydan itibaren olumsuz bir şekilde yaşıyoruz. Her gün bu konuyla alakalı üreticilerimiz tarafından bizlere bildiriliyor. Ancak biz emin olmadığımız bilmediğiniz bir konuda açıklama yapmayız. Bizim doğru söylememiz lazım. Bu sorun iki ay içerisinde çözülecek dediğimizde çözülmeli, ancak açık bir şekilde söylüyorum böyle bir konumda değiliz. Üretici firmalarımızla görüşüyoruz, ham madde üreten firmalarımızla, bakanlarımızla, milletvekilimizle yani kısacası tüm muhataplarla görüşüyoruz. Sorunu tespit etmeliyiz ki çözüm bulalım. Ham madde üreten firmaların çok üretim yapması mı, elimizde böyle bir veri yok. Geçen yıla göre ihracat rakamları gerçekleşmiyor. İnegöl olarak ihracatımız artmamış, mobilyada iç piyasa tüketiminde 6 aydan itibaren yükseliyor, ama unutmayalım bizler 11 ve 12 aylarda hafta sonları kapalıyız. İç piyasada da çok ciddi bir satışla karşı karşıya değiliz. Peki ham madde üretimi ne olur? Onu bir türlü ortaya koyamadık açıkçası. Ham madde üretenler ve denetim yapanlar açısından da ancak bu sıkıntı devam ediyor. Üretici firmalarımız, sanayicilerimiz ham madde bulamıyorlar. Başta MDF, sunta, lam, ayna ve cam olmak üzere diğer tüm ham maddelerde sıkıntılar var. Üretim yapamıyoruz, bazı firmalarımız ham madde eksikliğinden dolayı üretimlerini kapatmak zorunda kaldılar, bunları biliyoruz ve herkes bunların farkında. Şu an itibariyle sorunu çözmüş değiliz. Derneklerin başkanları da, açıkladı bayilerde de sıkıntılar var. Ham madde üreticileri biraz daha iç piyasaya ağırlık verip gerekiyorsa ihracat yapmasınlar" dedi.

Ham madde konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor
Ham madde konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor
Ham madde konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor
Ham madde konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor

Yavuz Uğurdağ, İhracat, Ticaret, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ham madde konusunda ciddi sıkıntılar yaşanıyor - Son Dakika Ekonomi


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