Son Dakika Haberleri: Ham Petrol Fiyatları Çin Ekonomisinde Yavaşlamayla Düştü

Ham Petrol Fiyatları Çin Ekonomisinde Yavaşlamayla Düştü

14 dakika önce

– Haftanın ilk işlem gününde ham petrol fiyatları, beklentinin altında açıklanan Çin ekonomik büyüme verilerinin, petrol talebinde düşüşe neden olabileceği öngörüleriyle yüzde 1.5 düştü.

Ham Petrol Fiyatları Çin Ekonomisinde Yavaşlamayla Düştü, System.String[]
– Haftanın ilk işlem gününde ham petrol fiyatları, beklentinin altında açıklanan Çin ekonomik büyüme verilerinin, petrol talebinde düşüşe neden olabileceği öngörüleriyle yüzde 1.5 düştü.

Bunun yanında, ABD petrol kuyusu sayısında görülen artış ve ABD Enerji Bilgi Yönetimi'nden (EIA) gelen ABD stoklarında görülen artış verisi de petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.

ABD hafif petrolü yüzde 1.49 kayıpla 52.80 dolara ve Brent petrol yüzde 1.38 kayıpla 60.72 dolara döndü. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 12:31 Kaynak: DHA

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Ekonomi
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