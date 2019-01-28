Ham Petrol Fiyatları Çin Ekonomisinde Yavaşlamayla Düştü

– Haftanın ilk işlem gününde ham petrol fiyatları, beklentinin altında açıklanan Çin ekonomik büyüme verilerinin, petrol talebinde düşüşe neden olabileceği öngörüleriyle yüzde 1.5 düştü.

– Haftanın ilk işlem gününde ham petrol fiyatları, beklentinin altında açıklanan Çin ekonomik büyüme verilerinin, petrol talebinde düşüşe neden olabileceği öngörüleriyle yüzde 1.5 düştü.



Bunun yanında, ABD petrol kuyusu sayısında görülen artış ve ABD Enerji Bilgi Yönetimi'nden (EIA) gelen ABD stoklarında görülen artış verisi de petrol fiyatlarındaki düşüşü destekledi.



ABD hafif petrolü yüzde 1.49 kayıpla 52.80 dolara ve Brent petrol yüzde 1.38 kayıpla 60.72 dolara döndü. - İstanbul

Son Dakika » Ekonomi » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: DHA

Kuzey Irak'ta Üssümüze Yapılan Hain Saldırının Arkasından NRT Kanalının Sahibi Çıktı

Reza Zarrab'ın Borçları Yüzünden Ebru Gündeş'e Haciz Geldi

Türkiye Kasım Ayında İran'dan Petrol Alımını Durdurdu

Altın Fiyatları Son 9 Ayın Zirvesinde! Çeyrek Altın 360 Liradan Satılıyor