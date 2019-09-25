Son Dakika Haberleri: Ham petrol stoku verisi sonrası petrol fiyatları yüzde 2.0'nin üzerinde düştü
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Ham petrol stoku verisi sonrası petrol fiyatları yüzde 2.0'nin üzerinde düştü

42 dakika önce

EIA ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde yükselmesinin ardından petrol fiyatları yüzde 2.0'nin üzerinde değer kaybetti.

Ham petrol stoku verisi sonrası petrol fiyatları yüzde 2.0'nin üzerinde düştü, System.String[]

EIA ham petrol stoklarının beklentinin üzerinde yükselmesinin ardından petrol fiyatları yüzde 2.0'nin üzerinde değer kaybetti.

EIA ham petrol stokları 20 Eylül'de sona eren haftada 0.249 milyon varil düşüş beklentisinin üzerinde, 1.412 milyon varile yükseldi.

Gelişmeler etkisiyle Türkiye'de akaryakıt fiyatlarını belirmede ölçüt olarak kullanılan Brent ham petrolü, yüzde 2.19 düşüşle 61.72 dolardan, ABD hafif petrolü yüzde 2.13 düşüşle 56.07 dolardan işlem görüyor.

Altın fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın aleyhine meclis soruşturması açılmasıyla oluşan politik belirsizlik sonrası düştü.

Küresel emtia piyasalarında;

gümüş, yüzde 0.77 düşüşle 18.485 dolardan,

altın, yüzde 0.68 düşüşle 1,529.6 dolardan,

bakır, yüzde 0.25 düşüşle 2.60 dolardan,

platin, yüzde 2.23 düşüşle 933.3 dolardan ve

paladyum yüzde 2.14 düşüşle 1,610.4 dolardan işlem görüyor.

İç piyasada ise, gram altın fiyatı 277 liraya, çeyrek altın 454 liraya, Cumhuriyet altını da 1,877 liraya düştü.

Türkiye, Eylül, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 06:07 Kaynak: DHA
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