Ham petrol tankında korkutan yangın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Ham petrol tankında korkutan yangın - Son Dakika

Ham petrol tankında korkutan yangın

6 saat önce

Adıyaman'da ham petrol tankında meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu.

Ham petrol tankında korkutan yangın, System.String[]

Adıyaman'da ham petrol tankında meydana gelen yangın korku ve paniğe neden oldu. Facianın eşiğinden dönülen olayda ölen ya da yaralanan olmaması teselli kaynağı oldu.


Türkiye Petrolleri Mahallesi yolu üzerinde bulunan Türkiye Petrolleri Adıyaman Merkez Şefliğinde bulunan ham petrol tanklarından birinde bilinmeyen nedenden dolayı yangın meydana geldi. Çıkan yangını fark eden görevliler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen Adıyaman Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken bir yandan da çevre güvenliğini sağladı. Petrol tankının patlama ve yanında bulunan diğer tanklara sıçrama ihtimaline karşı ekipler yoğun bir çaba sarf etti. Yaklaşık 1 saat süren söndürme çalışmaları diğer petrol tanklarına sıçramadan başarıyla sonuçlandı. Facianın eşiğinden dönüldüğü olayda ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu.


Konuyla alakalı soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.12.2019 07:20 Kaynak: İHA
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