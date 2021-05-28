İSTANBUL Boğazı'nda ham petrol taşıyan tanker kıyıya sürüklendi. Tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. Tankeri, kıyıya 300 metre kala durdurulurken, İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı. Tankerin kıyıya sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.
İstanbul Boğazı'ndan geçen RAVA isimli 249 metre boyundaki ham petrol taşıyan tanker, makine arızası nedeniyle Yenikoy dönüşünde sürüklenmeye başladı. Tankere, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı römorkörlerle müdahale edildi. RAVA isimli tanker kıyıya 300 metre kala durduruldu. Tankere, kurtarma römorkörü ve can kurtarma botu yönlendirildi. Olay nedeniyle İstanbul Boğazı trafiği askıya alındı. Öte yandan tankerin kıyıya sürüklendiği anlar kameralara yansıdı.Görüntü dökümü: Tankerin kıyıya sürüklendiği anlar Tankerden görüntüdetaylar
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Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › HAM PETROL TAŞIYAN TANKERİN KIYIYA SÜRÜKLENDİĞİ ANLAR KAMERADA - Son Dakika