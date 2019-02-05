Son Dakika Haberleri: Hama'da Mayın Patlaması: 4 Ölü, 3 Yaralı

Hama'da Mayın Patlaması: 4 Ölü, 3 Yaralı

1 saat önce

Suriye'nin Hama kentinde mayın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Hama'da Mayın Patlaması: 4 Ölü, 3 Yaralı, System.String[]
Suriye'nin Hama kentinde mayın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Suriye resmi haber ajansı SANA, Hama kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın döşediği mayınlardan birinin infilak ettiğini duyurdu. Patlama sonucu 1'i kadın 4 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de çekildikleri bölgelere bomba ve mayın döşedikleri kaydedildi. - HAMA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:41 Kaynak: İHA

Suriye, 3. Sayfa
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