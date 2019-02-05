Hama'da Mayın Patlaması: 4 Ölü, 3 Yaralı
1 saat önce
Suriye'nin Hama kentinde mayın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Suriye
'nin Hama kentinde mayın patlaması sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Suriye resmi haber ajansı SANA, Hama kırsalında terör örgütü DEAŞ'ın döşediği mayınlardan birinin infilak ettiğini duyurdu. Patlama sonucu 1'i kadın 4 sivilin hayatını kaybettiği, 3 kişinin de yaralandığı belirtildi. Terör örgütü DEAŞ'ın Suriye'de çekildikleri bölgelere bomba ve mayın döşedikleri kaydedildi. - HAMA
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 11:41 Kaynak: İHA
İstanbul'da Suriye Marşı ve Suriye Bayrakları ile Yapılan Açılış Büyük Tepki Topladı
Namaz Kılmak İçin Otobüsün Durmasını İsteyen Yolcu, Şoför ve Muavinden Tekme Tokat Dayak Yedi
3 Yaşındaki Kız Çocuğu, Minibüste Annesinin Kucağında Hayatını Kaybetti
Cani Kadın 250 Liralık Küpe İçin Bebeğin Kulağını Parçaladı