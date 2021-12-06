Üye Girişi
GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı - Son Dakika

GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı

06.12.2021 13:51

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hamaç Höyük'te bu yıl başlanan kazılarda Orta Çağ dönemine ait nekropol bulundu.

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki Hamaç Höyük'te bu yıl başlanan kazılarda Orta Çağ dönemine ait nekropol bulundu.

Tahtaköprü Barajı kurtarma çalışmaları kapsamında Ağalarobası Mahallesi'nde, Gaziantep Müze Müdürlüğü başkanlığında, Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin'in bilimsel danışmanlığında başlatılan kazı çalışmaları sürüyor.

Prof. Dr. Engin, gazetecilere, İslahiye'deki Yesemek, Taşlıgeçit Höyük'ten sonra bu yıl ilk defa Hamaç Höyük'te kazılara başladıklarını belirtti.

Bölgenin kültürel tarihini anlamak adına Ha kazısının önemli olduğunu ifade eden Engin, Hamaç Höyüğün kaçak kazılar nedeniyle büyük ölçüde tahrip edilmiş olmasına rağmen bölgedeki önemli büyük höyüklerinden birisi olduğunu aktardı.

Engin, höyükte 7 kişilik teknik ekip ve 30 işçiyle çalışmaları sürdürdüklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Hamaç Höyüğündeki çalışmalarda özellikle basamaklı açmalarla bu çok katmanlı höyük yerleşmesinin kültür tabakalarını anlamaya çalışıyoruz. En üstte ortaçağ dönemine ait bir yapı. Bu yapı da bir depremle yıkılmış ve sonrasında höyüğün çalıştığımız alanının bir nekrepol olarak, mezarlık alanı olarak kullanıldığını anlıyoruz. Ortaçağın geç evresinde Bizans döneminde, Ortaçağ tabakaları kaldırıldığında ise yine bir yangınla son bulmuş bir geç Roma tabakasına ulaştık. Mezarlar, Orta Çağ ve Roma tabakaları içerisine oturtulmuş, basit toprak ve taş sanduka mezarlardan oluşmakta olup içlerinde herhangi mezar eşyası ele geçmedi. Kırk civarında çocuk ve yetişkinlere ait iskeletler bulundu."

İçinde bulunan bölgenin çok önemli olduğunu vurgulayan Engin, bölgedeki kazı sayısının arttırılmasıyla önemli olduğunu belirtti.

GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı
GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı
GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı
GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı
GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı
GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı
GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı
GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı
GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı

Atilla Engin, Gaziantep, Orta Çağ, Müze, Kültür Sanat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Serhat Akın, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Yer yerinden oynayacak 15:34 Serhat Akın, Fenerbahçe'nin yeni hocasını açıkladı! Yer yerinden oynayacak
Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri 15:31 Son dakika spor haberleri! Spor dünyasının güncel gelişmeleri Köpeğini tasmasız dolaştırılan pitbull parçalamıştı! Davayla köpeğinin hakkını arayacak! 15:29 Köpeğini tasmasız dolaştırılan pitbull parçalamıştı! Davayla köpeğinin hakkını arayacak! Sette kendinden geçen Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı 15:26 Sette kendinden geçen Gonca Vuslateri, karavanda göbek ve kalça dansı yaptı Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi 14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi Son Dakika: Erdoğan'dan 12:17 Son Dakika: Erdoğan'dan "Asgari ücret 4 bin TL olacak mı?" sorusuna cevap: İşçimizi zora sokamayacağız Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı 12:10 Beşiktaş'tan şaşırtan transfer! Cenk Tosun'la anlaşma sağlandı Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor 11:24 Sadakatsiz'in yıldızı Melis Sezen'in ödül gecesinde giydiği giysi beğenilmedi! Eğreti duruyor

Son Dakika Haberleri
15:32 Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak
15:29 Arda Turan ve Mustafa Ceceli, sosyal medyayı sallayan komik besteyi birlikte söyledi
15:29 Köpeğini tasmasız dolaştırılan pitbull parçalamıştı! Davayla köpeğinin hakkını arayacak!
15:00 Şairin kızından İbrahim Tatlıses'e "babamın eserini izinsiz kullandı" suçlaması
14:56 Fuat Oktay'dan dolar vurgusu: Sadece faize bağlı değil
14:53 Asgari ücrette beklenti yükseldi!
14:50 Valencia dönüyor! Fenerbahçe'ye derbi öncesi iyi haber!
14:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Onlar hesabı sadece bana ve ilgili bakanlara verir
14:41 Takip ettiği hamile kadını yürüyen merdivende taciz etti!
14:23 Melis Sezen'den kendisini taklit eden Tansu Dayan'a yanıt: Kelebek etkisi
Beyoğlu'nda kadın turisti İETT otobüsünün altına iten taksici: Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım Beyoğlu'nda kadın turisti İETT otobüsünün altına iten taksici: Ben orada kadından kurtulmaya çalıştım         
15:36
Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak Memur-Sen: Ocakta tüm kamu çalışanlarının maaşlarına düzeltme yapılacak         
15:32
Arda Turan ve Mustafa Ceceli, sosyal medyayı sallayan komik besteyi birlikte söyledi Arda Turan ve Mustafa Ceceli, sosyal medyayı sallayan komik besteyi birlikte söyledi         
15:30
TBMM Başkanı Şentop, AK Partili vekillere kızdı: Arkadaşınızı susturur musunuz? TBMM Başkanı Şentop, AK Partili vekillere kızdı: Arkadaşınızı susturur musunuz?         
15:28
Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı Cinnet getiren baba, oğlunu öldürdü, eşi ve kızını ağır yaraladı         
14:35
Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun Erdoğan, asgari ücret sorusunu yönelten muhabire sitem etti: Beni sıkıştırıyorsun         
12:24
İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı İstanbullular bu habere dikkat! 30 gün boyunca trafiği kilitleyecek çalışma başladı         
12:11
Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak? Emekliler bu haberi bekliyor! Maaş zammı ne kadar olacak?         
11:37
Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu Oğlunun intiharının ardından haber alınamayan doktor, aracında bilinci kapalı şekilde bulundu         
11:21
Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti Dünürlerini öldüren şahıs cezaevinde intihar etti         
10:57
Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins Kurtla kangalı çiftleştirdiler! İşte yeni cins         
10:52
Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu Acil serviste yaşanan maske tartışması gündem oldu         
10:36
Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi Uykuları kaçıran iddia yalanlandı! Sigaraya 5 TL zam gelmedi         
10:34
Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi Uzmanlar, Omicron varyantının yeni belirtisini paylaştı: Boğazda kaşıntı hissi         
10:00
Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi Kulis haber: Erdoğan asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesini istedi         
09:04
Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü 12 ilde yoğun kar yağışı bekleniyor         
08:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.12.2021 15:39:31. #1.12#
SON DAKİKA: GAZİANTEP - Hamaç Höyük'te Orta Çağ dönemine ait nekropole rastlandı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement