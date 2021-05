'Hamad' Önce gönülleri ardından listeleri fethetmeye geliyor! - Son Dakika

Rap yapmaya5 yıl önce başlayan 'Hamad' Rap müzik, ülkemizde olduğu gibi dünyanın her yerinde her gün biraz daha fazla dinleyiciye kavuşuyor ve kitleler tarafından büyük bir hayranlıkla takip edilmeye devam ediyor. Her gün birçok yeni rap şarkısının piyasaya çıktığı şu günlerde bilhassa revaçta olanlardan biri Almanca rap!

Yapmış olduğu işlerle Rap müziğin çıkış yeri olan Berlin'de yaşayan 'Hamad'

Almanya'nın en büyük yapım şirketi 'ZYX Music' şirketi ile ön protokol imzalayan 'Hamad' bu başarısını Türkiye'de en unlu Rap şarkıcı ile düet yaparak bu başarasını dijital medyada sürdürmek istiyor. Bu şekilde daha çok kitle sahibi olmayı planlayan 'Hamad' çok yakında Türkiye gelerek çalışmalara çok kısa sürede hayata geçirmeyi planlıyan 'Hamad' bu yaza damga vurmayı planladıklarını belirtti.