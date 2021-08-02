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Hamad Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği Türk firmasından - Son Dakika

Hamad Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği Türk firmasından

02.08.2021 15:20
Hamad Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği Türk firmasından, System.String[]

Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle yüksek güvenlik ürünleri sunan Arma Kontrol, Orta Doğu'daki referans projelerine bir yenisini daha ekledi.

Tamamı Türk mühendislerden oluşan Ar-Ge ekibiyle yüksek güvenlik ürünleri sunan Arma Kontrol, Orta Doğu'daki referans projelerine bir yenisini daha ekledi.

Arma Kontrol'den yapılan açıklamaya göre, şirket, yıllık 35 milyon uluslararası yolcunun taşındığı Hamad Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini sağlayacak. Yüzde 100 yerli teknoloji, sermaye ve teknolojiyle ürettiği yüksek çarpışma testlerinden başarıyla geçen yüksek güvenlikli mantar bariyerleri ile havalimanının genişleme projesine dahil olan Arma Kontrol, havalimanının araç ve yaya kontrolünü sağlayacak.

Bölgeye ilk ihracatını 2010 yılında gerçekleştiren ve cirosunun yüzde 25'ini Orta Doğu pazarından alan şirket, yeni projelerle 2021 yılında bu payı yüzde 40'a çıkarmayı da hedefliyor. Şirket, Katar ve özellikle Orta Doğu'daki hedefine ulaşmak için görüşmelerini sürdürüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arma Kontrol Kurucusu ve Genel Müdürü Koray Kartal, Orta Doğu'da petrol tesislerinden askeri alanlara, müzelerden konsolosluklara kadar birçok referans projede ürünleriyle yer aldıklarını aktararak, "Orta Doğu pazarı, her zaman önemsediğimiz ve ciromuzun önemli bir kısmını elde ettiğimiz bir pazar. Bu pazarın ihtiyaç ve beklentilerine yönelik geliştirdiğimiz ürünlerimizle de bölgede önemli bir oyuncu olduk. Bundan sonra da bu konumumuzu daha güçlendirmek ve pazar payımızı artırmak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Hamad Uluslararası Havalimanı'nın güvenliğini 500 adet Çarpışma Test Sertifikalı Yüksek Güvenlikli Mantar Bariyer ile sağlayacaklarını kaydeden Kartal, "Geçmişte, bölgede elde ettiğimiz deneyimi bu projemize de aktararak yıllık 35 milyonu aşkın yolcunun ve 1,8 milyon ton kargonun güvenliğini sağlayacağız. Rakamlardan da anlaşılacağı üzere oldukça zorlu bir görev bizi bekliyor. Ancak teknolojimiz ve ürünlerimize oldukça güveniyoruz. Kurulumuna eylül ayında başlayacağımız ve yaklaşık iki hafta içinde montaj işlemini tamamlayarak teslim etmeyi planladığımız bariyerlerimizle havalimanında farklı bir güvenlik deneyimi sunacağız." değerlendirmesinde bulundu.

7,5 tonluk kamyonu durdurdu

Çarpışma Test Sertifikalı Yüksek Güvenlikli Mantar Bariyer, güvenlik önlemlerinin yüksek olduğu izinsiz ve yetkisiz araçların geçişini engellemek amacıyla özel tasarlanan, darbeye dayanıklılığı yapılan testlerle kanıtlanan güçlendirilmiş bariyer sistemi. Bariyer, İtalya Aisico test merkezinde gerçekleştirilen çarpışma testinde, saatte 80 kilometre hızla çarpan 7,5 tonluk bir kamyonu durdurdu ve sonrasında sorunsuz çalışmaya devam etti.

Araştırma Geliştirme, Orta Doğu, Mantar, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Hamad Uluslararası Havalimanı'nın güvenliği Türk firmasından - Son Dakika Ekonomi


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