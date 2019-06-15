Son Dakika Haberleri: Hamalların kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu
Son Dakika Yaşam Haber

Hamalların kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu

3 saat önce

Mardin'in Artuklu ilçesinde eşya yüklü bir kamyonet kasasında hayatlarını yok sayan 4 kişi sürücüleri korkuttu.

Hamalların kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu, System.String[]
Mardin'in Artuklu ilçesinde eşya yüklü bir kamyonet kasasında hayatlarını yok sayan 4 kişi sürücüleri korkuttu. Şehir merkezinde hızla ilerleyen kamyonet kasasında eşyalardan arta kalan küçük bir alanda trafikte ilerleyen hamallar tehlikeye aldırış etmeden yollarına devam etti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Mardin merkez Artuklu ilçesinde yaşandı. 43 Av 931 plakalı kamyonet ile kameralara yansıyan olayda sürücüler hayatlarını yok sayan hamallara ve şoförlerine tepki gösterirken bozuk ve çukurlu yolda şans eseri kamyon kasasındaki hamallara bir şey olmadı. Hamalların ölümle burun buruna süren yolculuğunda sergilediği rahat davranışlar tepki çekti. - MARDİN
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:37 Kaynak: İHA
Artuklu, Mardin, Yaşam
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursa'da oluklu kertenkele şoku! Yılan sanıp öldürdüler Çeşme'de tatilciler eğlence için 3 liralık huniye 20 lira veriyor Tunceli'de ters laleler jandarma korumasında

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.6.2019 16:20:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Hamalların kamyon kasasında tehlikeli yolculuğu
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]