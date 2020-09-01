Hamam böcekleri mahallelinin kabusu oldu - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki Abdi İpekçi Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, günün her saati ev, balkon ve bahçelerinde görülen çok sayıda hamam böceği yüzünden isyan etti. Böcek kabusu nedeniyle mahallede pek çok kişi cam ve pervazlarını yenilerken, vatandaşlar yakında bulunan deltanın bu duruma yol açtığını, belediyenin yeterli ilaçlama yapmadığını öne sürdü.

Karabağlar'ın Abdi İpekçi Mahallesi'nde çok sayıda görülen ve kalorifer böceği olarak bilinen hamam böcekleri, mahallelinin kabusu oldu. Günün her saatinde ev, balkon ve bahçelerinde görülen böceklerden dert yanan mahalle halkı, yeterli ilaçlama yapılmadığını öne sürerek kişisel ilaçlamanın da çare olmadığını ifade etti. Öte yandan bölgede yaşayan pek çok kişi böcek sorunu dolayısıyla cam ve pervazlarını yeniliyor.