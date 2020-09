Hamam böcekleri mahallelinin kabusu oldu - Son Dakika

İZMİR'in Karabağlar ilçesindeki Abdi İpekçi Mahallesi'nde yaşayan vatandaşlar, günün her saati ev, balkon ve bahçelerinde görülen çok sayıda hamam böceği yüzünden isyan etti. Böcek kabusu nedeniyle mahallede pek çok kişi cam ve pervazlarını yenilerken, vatandaşlar yakında bulunan deltanın bu duruma yol açtığını, belediyenin yeterli ilaçlama yapmadığını öne sürdü.

Karabağlar'ın Abdi İpekçi Mahallesi'nde çok sayıda görülen ve kalorifer böceği olarak bilinen hamam böcekleri, mahallelinin kabusu oldu. Günün her saatinde ev, balkon ve bahçelerinde görülen böceklerden dert yanan mahalle halkı, yeterli ilaçlama yapılmadığını öne sürerek kişisel ilaçlamanın da çare olmadığını ifade etti. Öte yandan bölgede yaşayan pek çok kişi böcek sorunu dolayısıyla cam ve pervazlarını yeniliyor.

'BELEDİYENİN DAHA HASSAS OLMASINI BEKLİYORUZ'Mahalleli Erdem Turgut, "Çocukların sağlığı önemli. Belediyelerin bu konularda daha hassas olup önem vermesini rica ediyoruz. Şu ana kadar pek ilaçlama olduğunu görmedim. Her hane kendisi naftalin ve benzeri ürünlerle evini ilaçlıyor. Bu bölgede her 10 hanenin biri pencerelerini, kapı pervazlarını değiştiriyor. Büyük bir sıkıntı olduğu aşikar. Önemli olan bunun tedbirini almak" dedi.'EV İLAÇLANIYOR AMA SOKAKLAR İLAÇLANMIYOR'Evinin içinde çok fazla hamam böceği gördüğünü söyleyen Müzeyyen Yücel, "Kocaman ve sarı renkte hamam böcekleri görüyoruz. Kapıyı açık bırakıp bakkala gitmişim. Geri döndüğümde torunum 'Anneanne kocaman böcek var' diye bağırıyordu. Elektrik süpürgesiyle böceği çektik. Çok fazla böcek çıkıyor. Evi ilaçlatmıyoruz ama sokaklar da ilaçlanmıyor. Bakım yok, temizlik yok. Her taraf pislik içinde" diye konuştu.Mahalle halkından Özgür Aydın da "Hamam böcekleriyle sıklıkla karşılaşıyoruz. Geçen gün birini öldürdüm. Bu durumdan şikayetçiyiz. Gerekli işlemlerin yapılmasını istiyoruz. Genellikle pencere kenarlarında görüyoruz. Bu yüzden penceremizi değiştirdik" dedi.'BURAYA BAKILMIYOR, LAĞIMDAN GEÇİLMİYOR'Böceklerden şikayet eden Ramazan Turan ise, "Çok fazla hamam böceği görüyoruz. Lağımlardan çıkıyorlar. Tuvaletlerden bile çıkıyorlar. Buraya bakılmıyor. Sözde İzmir 'de yaşıyoruz. Lağımların kokusundan geçilmiyor. Dere kokuyor" diye konuştu.