Son Dakika Haberleri: Hamam duvarına manzara resmi
Son Dakika Güncel Hamam duvarına manzara resmi

Hamam duvarına manzara resmi

7 saat önce

KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de bulunan eski hamam, Kaymakamlık tarafından yıkılıp yeniden yapıldı, duvarları görsel sanatlar öğretmeni Muhammed Ağçay'ın yağlı boya manzara çizimleriyle renklendi.

Hamam duvarına manzara resmi, System.String[]

KÜTAHYA'nın Emet ilçesine bağlı Yeniceköy'de bulunan eski hamam, Kaymakamlık tarafından yıkılıp yeniden yapıldı, duvarları görsel sanatlar öğretmeni Muhammed Ağçay'ın yağlı boya manzara çizimleriyle renklendi. Ağçay, amacının bölgedeki doğal güzellikleri tanıtmak olduğunu belirtti.

Yeniceköy Muhtarı Akın Gürkan, 5 sıcak su kaynağının bulunduğu 310 metrekarelik alana inşa edilen modern hamamda 25 metrekare yüzme havuzu, soyunma ve dinlenme odaları, oturma grupları, engelliler için lavabo ve duşlar bulunduğunu söyledi. Hamamın yeniden yapımının yaklaşık 1 yıl sürdüğünü ifade eden Gürkan, "Hamam duvarlarımız köyümüzün doğal güzelliklerinden olan Tahtalı göleti ve mesire alanının büyük bir boy yağlı boya resmi ile güzelleştiriliyor. İlçe dışından hamama gelenlere de ilçemizi ve köyümüzü bu şekilde de tanıtma fırsatımız oluyor" dedi.

Görsel sanatlar öğretmeni Muhammed Ağçay, hamama yoğun ilgi olduğunu ve duvarlarını yağlı boya ile süslediğini söyledi. Önce köydeki doğal manzaraları fotoğrafladığını, ardından da duvara çizmeye başladığını kaydeden Ağçay, "Amacımız hem hamama görsel güzellik kazandırmak hem de bölgemizde bulunan diğer doğal güzelliklerin de tanıtımını yapmak" diye konuştu.


Kaymakamlık, Emet, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:40 Kaynak: DHA
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