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Hamam ve sauna işletmecilerinden açılma talebi - Son Dakika

Hamam ve sauna işletmecilerinden açılma talebi

04.06.2021 06:54
Hamam ve sauna işletmecilerinden açılma talebi, System.String[]

Denizli Hamam, Spa, Kaplıca İşletme Derneği Başkanı Hüseyin Özkan, 1 Haziran'da uygulanmaya başlayan kademeli normalleşme süresince tüm hazırlıklarını tamamlamış hamam ve saunaların da açılması gerektiğini belirtti.

Denizli Hamam, Spa, Kaplıca İşletme Derneği Başkanı Hüseyin Özkan, 1 Haziran'da uygulanmaya başlayan kademeli normalleşme süresince tüm hazırlıklarını tamamlamış hamam ve saunaların da açılması gerektiğini belirtti.

1 Haziran'da uygulanmaya başlayan kademeli normalleşme kararları ile birçok işletme kepenklerini açtı. Kafeler, restoranlar başta olmak üzere birçok işletmecinin kepenklerini açması büyük mutluluk yaşattı. Ancak kepenklerini açamayan nadir işletmelerden bazıları ise spa merkezleri, hamamlar ve saunalar oldu.

Yaklaşık 5 aydır kapalı olan işletmeler zor günler geçirirken Denizli Hamam, Spa, Kaplıca İşletme Derneği Başkanı Hüseyin Özkan, "Hamam, sauna, kaplıcalar ve kapalı yüzme havuzları kapalıyken, açık yüzme havuzları açıldı. Hamamlar su, sabunla dezenfekte edilen yerlerdir. İçeriye alabildiğimiz müşteri kapasitesi bellidir. Durum bu iken 'Biz neden kapalıyız' sorusu akıllara geliyor. Bakanlıktan izinli yerler çalışabiliyor, belediyeden izni olan işletmeler çalışamıyor. Bunun farkını merak ediyoruz. Otel merkezinde işleten arkadaşlarla burada bireysel çalışan arkadaşlar da aynı işlemi yapıyor. Benim de otel bünyesindeki işletmem açık ama bireysel işletmem kapalı" dedi.

5 aydır kapalı olmalarından dolayı zor günler geçirdiklerini kaydeden Özkan, "Denizli'de benim 3 şubem var. Bütün elemanlarımız sertifikalıdır. Benim işletmelerimde 15 personel çalışıyor. Biz kapalıysak neden kapalı olduğumuzu bize söylesinler. Söylesinler ki 6 ay daha bekleyelim. Bir berber, cilt bakım salonu açıkken orada da birebir temas varken konu hamam olduğunda neden kapalı oluyor. Ben fizik tedavi mezunuyum. Bizim işletmelerimizde misafirlerimize fizik tedavi konusunda yardımcı oluyoruz. Hamam kültürü Osmanlı'dan gelen bir kültürdür. Vücudun ölü deriden arınması, saunada terleyip gözeneklerimizin açılması sağlık açısından çok önemlidir" diye konuştu.

"Otellerde izin var, bireysel işletmelere izin yok"

Turistik yerlerde sezonun başladığına dikkat çeken Özkan, şöyle konuştu:

"Buralardaki otellerde sauna, hamam hizmetleri veriliyor. Oralarda açık iken burada bireysel hamam işletmeleri kapalı. Bakanlıktan izinli yerler çalışabiliyor, belediyeden izni olan işletmeler çalışamıyor. Bunun farkını merak ediyoruz. Otel merkezinde işleten arkadaşlarla burada bireysel çalışan arkadaşlar da aynı işlemi yapıyor. Benim de otel bünyesindeki işletmem açık ama bireysel işletmem kapalı. Otelde de şöyle bir sorun var. Sadece otel müşterilerine hizmet verebiliyoruz. Bu da çok kısıtlı kalıyor.

5 ayda zararımız 100-150 bin TL oldu. Bu süreçte dayanabilen dayandı, dayanamayan. Bizim söylemek isteğimiz vekillerimiz bize ulaşsın. En azından neden kapalı olduğumuzu bilelim" - DENİZLİ

Hamam ve sauna işletmecilerinden açılma talebi
Hamam ve sauna işletmecilerinden açılma talebi
Hamam ve sauna işletmecilerinden açılma talebi

Hüseyin Özkan, Haziran, Denizli, Hamam, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Hamam ve sauna işletmecilerinden açılma talebi - Son Dakika Ekonomi


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