Üye Girişi
Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni 'pes' dedirtti - Son Dakika

Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni 'pes' dedirtti

26.07.2021 10:55
Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni 'pes' dedirtti, System.String[]

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşanan kavgada hayatını kaybeden 61 yaşındaki hamam işletmecisinin şampuan meselesinden çıkan kavgada öldüğü öğrenildi.

Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde yaşanan kavgada hayatını kaybeden 61 yaşındaki hamam işletmecisinin şampuan meselesinden çıkan kavgada öldüğü öğrenildi.

Bolvadin ilçesi Ali Efendi Mahallesi Buğday Pazarı Sokağı'ndaki hamamda geçtiğimiz 18 Temmuz tarihinde yaşanan olayda, iddiaya göre 10 kişilik Durmaz ailesi üyeleri yıkanmak için hamama gitti. Bir süre sonra aile üyeleri ile olayda hayatını kaybeden Hilmi Coşkun ve oğlu Sedat Coşkun arasında kullanılan şampuanın parasının ödenmesi meselesinden tartışma çıktı. Yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşüp hamamın dışına taşındı. İş yeri önünde süren kavgada hamam sahibi Hilmi Coşkun, sırtından aldığı 3 bıçak darbesi ile oğlu Sedat Coşkun ise darp sonucu yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansları ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bıçaklanan Coşkun, burada yapılan ilk müdahalesinin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne sevk edilirken yolda hayatını kaybetti.

Zanlıların emniyetteki ifadeleri ortaya çıktı

Olayın ardından Durmaz ailesi üyesi olan 10 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahıslar emniyetteki ifadelerinde kavganın şampuan meselesinden çıktığını söylediler. İşletme sahipleri hamamdan çıkan aile üyelerinden kullandığı şampuanın parasını talep etti. Durmaz ailesi üyeleri ise şampuanı kullanmadıklarını, başkasının kullandığını öne sürerek parasını vermek istemeyince aralarında kavga çıktığını söyledikleri iddia edildi.

Olaya karışan 10 kişiden 4'ü tutuklandı

Yaşanan kavganın ardından Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler 10 kişiyi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bir kişi serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen zanlılardan Mevlüt, Yakup, Mehmet ve Ertuğrul Durmaz tutuklanırken Yakup, Mehmet ve Aytekin Durmaz ile Fevzi K. ve Ali G. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, olayda darp sonucu yaralanan hamam işletmecisinin oğlu Sedat Coşkun'un ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni 'pes' dedirtti
Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni 'pes' dedirtti
Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni 'pes' dedirtti

Karahisar, Hisarcık, Buğday, Hamam, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni 'pes' dedirtti - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için savaşa tutuştu 11:00 Galatasaray ve Fenerbahçe, Ozan Kabak için savaşa tutuştu Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar 10:55 Ganos Dağı eteklerinden topladıkları ada çayı, 7 ülkeye birden ihraç ediyorlar Sözlü tacizde bulunup, İngilizce küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada 10:46 Sözlü tacizde bulunup, İngilizce küfürler yağdırdılar! Taksim'i karıştıran olay kamerada
6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi 10:35 6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi 10:15 Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi Tarlada köpeğe cinsel istismar! Durumu fark eden kişi o anları kayda aldı 10:09 Tarlada köpeğe cinsel istismar! Durumu fark eden kişi o anları kayda aldı
İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım 09:57 İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı 08:58 Sosyal medyada gündem olan tecavüz iddiası! 22 yaşındaki genç kızın anlattıkları yürek parçaladı

Son Dakika Haberleri
10:59 PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla yakalandı
10:53 Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek
10:34 6.5 milyon euroyla sonuçlanan Cicaldau transferinde büyük payı Hagi mi aldı? Efsane isim cevap verdi
10:32 Ayrılma kararını kabul edemeyen eş şiddete başvurdu! Önce elektrik süpürgesiyle dövdü sonra tatile götürdü
10:23 Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor
10:14 Hakkı Bulut'un Haberler.com'a anlattıklarının ardından Reynmen'den beklenen cevap geldi
10:11 Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı
10:07 Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti
09:57 İYİ Partili Sarıtaşlı'dan, Ömer Halisdemir için kullandığı çirkin sözlere skandal savunma: Kim olduğunu bilmiyordum, pişmanım
09:55 Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor
PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla yakalandı PKK'nın sözde Hakurk sorumlusu Serdar Pir Avesta, MİT operasyonuyla yakalandı         
11:00
Az kalsın canlarından oluyorlardı! Tek teker üzerinde ilerleyen gençlerin o anları telefon kamerasına yansıdı Az kalsın canlarından oluyorlardı! Tek teker üzerinde ilerleyen gençlerin o anları telefon kamerasına yansıdı         
10:59
Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek Ronaldo'nun Juventus'taki geleceği bugün yapılacak görüşmeyle belirlenecek         
10:54
Dünyanın en dayanıklı makineli tüfeği M2, ağustos ayında yapılacak fuarla görücüye çıkıyor Dünyanın en dayanıklı makineli tüfeği M2, ağustos ayında yapılacak fuarla görücüye çıkıyor         
10:45
Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor Tunuslular, yapılan darbe girişimi sonrası sokağa döküldü! 15 Temmuz'a ait görüntülerle birlik çağrısı yapılıyor         
10:23
Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı Beşiktaş'tan taraftara Diego Godin haberi! Asbaşkan Emre Kocadağ, dünyaca ünlü yıldızı resmen açıkladı         
10:12
Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti Son dakika! Memur-Sen kamu görevlileri için 600 TL seyyanen zam, 2022 için yüzde 21, 2023 için ise yüzde 17 zam talep etti         
10:08
Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor Geleceğin yıldızı olarak gösterilen Emre Mor, bugünlerde oynayacak takım arıyor         
09:55
Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş Hande Erçel'in bikinili pozuna sevgilisi Kerem Bürsin'den ilginç yorum: Kim çekmiş         
08:46
MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi MasterChef Türkiye'de talihsiz olay! Teri yemeğe damlayan yarışmacı, diskalifiye edildi         
08:37
Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak Yeni kabus senaryosu ABD'li uzmanlardan geldi: Üçüncü dünya savaşı 2034'te başlayacak         
08:31
13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı 13 yaşındaki kız, tesadüfen bulduğu cipsten 125 bin lira kazandı         
08:30
Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi Eski Türkiye güzeli Senem Kuyucuoğlu, yeni kız arkadaşıyla aşka geldi         
22:10
Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti Koronavirüs nedeniyle kardeşini kaybeden Alişan'ın son hali yürekleri paramparça etti         
19:25
Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler Gündüz vakti fuhuş rezaleti! Yanlarındaki küçük çocuğa aldırış etmeden, bir araçtan inip diğerine bindiler         
15:51
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Vakaları düşürmenin tek yolu devletin kısıtlama uygulaması ve halkın maske, mesafe önlemlerine uyması         
15:47
Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü Behzat Uygur, İzzet Yıldızhan'dan borç istediği uyarlama videosuyla izleyenleri güldürdü         
15:07
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2021 11:05:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Hamamcı cinayetinde kavganın nedeni 'pes' dedirtti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement