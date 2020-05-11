Hamamcılardan çağrı:

Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunan İzmir Hamamcılar ve Banyocular Odası Başkanı Nafi Karaca, normalleşme adımlarının atıldığı bir dönemde hamamların ve banyoların da çalışmasına izin verilmesi gerektiğini söyledi. Karaca, "Temizlik yuvası işyerlerimizde korona virüsü barınamaz. Tam aksine, virüsle hamama gelen temizlenir; koronayı atar gider" dedi.



Hamamların ve banyoların temizlik ve hijyen merkezleri olduğuna dikkat çeken İzmir Hamamcılar ve Banyocular Odası Başkanı Nafi Karaca, Bilim Kurulu ve Sağlık Bakanlığına çağrıda bulunarak hamamların ve banyoların çalışmasına izin verilmesi gerektiğini belirtti. Karaca, "Uzmanlar insanların sık sık ellerini sabunla yıkamalarını öneriyor. Çünkü ele bulaşan korona virüsü 20 saniye sabunla yıkandığında ölüyor, kayboluyor. Bunu dünyada ve ülkemizde tüm bilim adamları defalarca vurguladı ve halen de öneriliyor. Öte yandan uzmanlar 30 derece sıcaklıkta virüsün bulaşı gücünü yitirdiğini de dile getiriyor. Dolayısıyla sabunun, sıcağın, temizliğin kaynağı olan hamam ve banyolarımızın çalışmamasının hiçbir nedeni bulunmamaktadır. Tam aksine, hamam ve banyolarımız, halkın temizliğine, virüsle yapılan mücadeleye önemli katkı koyacak niteliktedirler. Çünkü sabun ve sıcak virüsün düşmanı" diye konuştu.



"AVM'den önce hamamlar açılsın"



AVM'lerin çalışmaya başladığını da hatırlatan Başkan Karaca, şöyle devam etti: "AVM'lerden önce hamamlarımız, banyolarımız açılmalıdır. AVM bir süre daha çalışmasa da olur, esnaf sanatkarlar onların verdiği hizmeti zaten veriyor. Ama temizlik temel bir ihtiyaçtır, sağlık için vazgeçilmezdir. Hamamlarda insanlar zaten 2 metre arayla yıkanır, ayrı odalarda kurulanır. Sosyal mesafe kuralı doğal olarak işler. Hamamlarımızda banyolarımızda virüs yaşayamaz. O nedenle hamam ve banyo işletmecilerini ve çalışanlarının mağduriyetine son verin. Bu talebimizi başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere ilgili mercilere yazdık. Hamam ve banyolar bir an önce açılmalı."



"Turizm değeri var"



Turizm Bakanı Mehmet Ersoy'a iletmek üzere bir rapor hazırladıklarını da sözlerine ekleyen Başkan Nafi Karaca sözlerini şöyle sürdürdü: "Türk hamamının turizm değeri de bulunmaktadır. Gerek İzmir'de gerekse diğer turistlik bölgelerde pek çok 5 yıldızlı lüks oteller müşterilerini randevu ile tarihi kimliğe sahip hamamlarımıza göndermektedirler. Yakın zamanda otellerin de açılması gündemde. Bu otelleri açarken sektöre destek hizmeti veren hamamlarımız da gözden kaçırılmamalı." - İZMİR